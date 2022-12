Des clients de Sunwing sont toujours en colère en raison des nombreux retards et des annulations de vols, qui ont coincé plusieurs personnes dans le Sud.

Des centaines de Canadiens demeurent piégés dans plusieurs destinations soleil en plein temps des Fêtes et doivent dormir sur des planchers d’aéroport ou de se déplacer entre les hôtels, alors que la compagnie aérienne dit que les mauvaises conditions météorologiques les empêchent de revenir à la maison.

À lire également:

Les voyageurs accusent Sunwing de divulguer des informations incomplètes ou inexactes à propos de leurs vols et d’avoir déboursé de l’argent de leurs proches.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Kody Thorne dit être piégé à Cancún, au Mexique, depuis la veille de Noël après avoir y passé une semaine pour une réunion familiale.

Bien que les vacances se sont bien déroulées, l’homme a dit à CTV News mercredi que le «cauchemar» a commencé lorsqu’il a tenté de revenir à la maison.

«C’était le chaos. Les gens dormaient par terre, et pour essayer de faire court, nous avons fait la file pendant environ six heures. Aucun mouvement et aucune information des représentants de Sunwing», a déploré M. Thorne.

«Éventuellement, nous avons été avisés que le vol a été annulé et qu’ils organisaient le transport afin qu’on puisse retourner à l’hôtel.»

Depuis cet épisode, il dit être pris au piège dans un cycle quotidien «de vérification à midi, d’attente dans le hall pour des informations qui ne sont pas disponibles ou qui sont inexactes, voire fausses».

L’homme dit que le personnel de l’hôtel a été «fantastique» afin de rendre leur clientèle le plus confortable possible.

Bien qu’il a été en mesure de réserver un autre vol avec WestJet, M. Thorne sait très bien que d’autres personnes n’ont pas eu la même chance.

«Malheureusement, ils sont à la merci de Sunwing, qui doit régler le problème et les ramener à la maison», a-t-il conclu.