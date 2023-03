Une enseignante de Virginie qui a été blessée par balle par son élève de six ans a confié que ce drame avait complètement changé sa vie, elle qui dit faire de nombreux cauchemars depuis cette terrible journée.

«Je n'oublierai jamais le regard qu'il m'a lancé alors qu'il me pointait directement avec son arme», a lancé Abby Zwerner, une enseignante de première année, lors d'une entrevue exclusive avec Savannah Guthrie de NBC. «Ça m'a changé. Ça a changé ma vie.»

La dame a révélé en entrevue mardi qu'elle est toujours sous le choc et qu'elle ne peut pas comprendre ce qui s'est passé.

«Je ne suis pas certaine que le choc disparaîtra un jour en raison de la surréalité de cette journée et des souvenirs vifs que j'ai de ce jour. J'y pense tous les jours. Parfois, j'ai des cauchemars», a-t-elle déploré.

S'exprimant publiquement pour la première fois depuis la fusillade du 6 janvier, Mme Zwerner a raconté qu'elle avait connu une période de convalescence difficile, y compris quatre chirurgies, et qu'elle connaissait des jours où elle «ne pouvait pas se lever du lit», tandis que d'autres jours, elle pouvait vaquer à ses occupations et assister à des rendez-vous.

«Pour passer à travers ce que j'ai vécu, j'essaie de rester positive. Vous savez, j'essaie d'avoir une perspective positive sur ce qui s'est passé et sur l'orientation de mon avenir», a ajouté Mme Zwerner.

Mme Zwerner a été hospitalisée pendant près de deux semaines après avoir été blessée par balle à la poitrine et à la main gauche alors qu'elle enseignait dans sa classe à l'école primaire de Newport News, en Virginie. La fusillade a secoué la communauté et a ébranlé tout le pays, alors que beaucoup de personnes se demandent comment un enfant si jeune pouvait avoir accès à une arme à feu et tirer sur son enseignante.