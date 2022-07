CAE va développer une trousse de conversion électrique pour l'avion Piper Archer (PA-28). L'entreprise québécoise, spécialisée dans la formation de pilotes et des simulateurs, veut ainsi faire progresser les technologies vertes dans le domaine de l'aviation.

«Piper Aircraft est un partenaire de confiance de longue date de nos activités de formation au pilotage. Le développement de cette technologie est une première pour CAE. En tant que puissance en ingénierie et l'un des plus importants exploitants d'avions Piper Archer®, nous sommes particulièrement bien placés pour faire du vol électrique une réalité dans nos écoles de pilotage et au-delà.» - Marc Parent, président et chef de la direction de CAE



Les deux tiers sa flotte d'appareils d'entraînement Archer seront électrifiés, réduisant du même coup les émissions de carbone et les niveaux de bruit dans ses écoles de pilotage partout dans le monde.



CAE prévoit aussi élaborer un programme de formation des nouveaux pilotes pour l'exploitation des avions électriques.



L'annonce a été faite ce mardi matin au Salon international de l'aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni, en compagnie du ministre fédéral de l'Innovation, François-Philippe Champagne, ainsi que de son homologue québécois de l'Économie, Pierre Fitzgibbon.

Composantes



Le système de batteries sera fourni par la société suisse H55, un des principaux fournisseurs dans le domaine aéronautique.



CAE s'est également engagée avec Safran Electrical & Power à embarquer le nouveau moteur électrique intelligent ENGINeUS™ 100 dans la trousse de conversion. Il permet une puissance maximale de 150 kW au décollage.

Le développement de la trousse de conversion électrique fait partie du Projet Résilience dans lequel CAE a investi 1 milliard $ en innovation sur cinq ans en partenariat avec les gouvernements du Canada et du Québec

«CAE comprend que l'industrie aérospatiale doit prendre le virage de la réduction de son empreinte environnementale grâce aux nouvelles technologies. C'est le type de projet que nous avons l'intention de soutenir afin qu'ils puissent développer des solutions novatrices qui rendront le transport aérien plus électrique.» - Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation



En 2020, CAE est devenue la première entreprise aéronautique canadienne à être carboneutre et à compenser ses émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre (GES).