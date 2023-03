Le nombre de crimes haineux déclarés par la police au Canada a augmenté de 27 % de 2020 à 2021, après un bond de 36 % l’année précédente, selon Statistique Canada.

Sur une période de deux ans, soit de 2019 à 2021, le nombre de tels crimes a crû de 72 %, en partie à cause d’une hausse particulièrement élevée au cours de la pandémie de COVID-19.

À lire | Haine en ligne: la face cachée de la gestion de communauté

En ce qui a trait à la hausse du nombre de crimes haineux relevée de 2020 à 2021, Statistique Canada l’explique en grande partie par l'augmentation de 67 % du nombre de crimes haineux ciblant une religion donnée et de 64 % du nombre de dossiers liés à l'orientation sexuelle.

Le nombre de crimes haineux ciblant les Arabes et les Asiatiques occidentaux a augmenté de 46 % alors que celui commis contre les Asiatiques de l'Est et du Sud Est a été supérieur de 16 %. Celui à l’endroit des Sud-Asiatiques a avancé de 21 %, alors que les crimes haineux ciblant les Noirs ont diminué de 5 % en 2021.

L’agence fédérale a observé que le nombre de crimes haineux a crû dans toutes les provinces et dans tous les territoires en 2021, à l'exception du Yukon, où il est resté inchangé.

Leur nombre est passé de 454 à 488 au Québec et de 19 à 39 au Nouveau-Brunswick. Une hausse significative a été observée en Ontario, de 1159 à 1629.

En Nouvelle-Écosse, 72 crimes haineux ont été répertoriés en 2021, comparativement à 58 l’année précédente. Au cours de la même période, ils ont augmenté de 8 à 19 à l’Île-du-Prince-Édouard.