Canada Goose Holdings a fait état jeudi d'une perte nette de 85 millions $ pour son plus récent trimestre, alors que l'entreprise a ouvert une poignée de nouveaux magasins à l'extérieur du pays.

Le fabricant torontois de parkas de luxe et autres vêtements d'extérieur a indiqué que son résultat pour le premier trimestre se comparait à une perte nette de 63,6 millions $ pour la même période l'an dernier.

La perte nette pour le trimestre clos le 2 juillet s'est établie à 78 cents, tandis qu'elle avait été de 59 cents au premier trimestre précédent.

Les analystes s'attendaient en moyenne à une perte de 88 cents par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

La perte nette ajustée de Canada Goose a totalisé 73,4 millions $, comparativement à une perte nette ajustée de 59,7 millions $ un an plus tôt.

Ses revenus ont grimpé à 84,8 millions $, après s'être chiffrés à 69,9 millions $ au premier trimestre de l'an dernier.

Canada Goose a ouvert, au plus récent trimestre, de nouveaux magasins à Dublin, Las Vegas et Washington, en plus d'avoir procédé au déménagement de son magasin amiral de Pékin.