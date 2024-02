L'attaquant Rafaël Harvey-Pinard ratera de quatre à six semaines d'action en vertu d'une blessure au bas du corps.

Le Canadien de Montréal a annoncé la nouvelle dimanche, après une défaite de 7-2 face aux Blues de St. Louis.



Harvey-Pinard s'était blessé la veille, dans un revers de 3-2 face aux Stars de Dallas. Il était tombé maladroitement après une collision avec son coéquipier Joel Armia en deuxième période. Harvey-Pinard semblait incapable de mettre du poids sur sa jambe droite en retraitant vers le vestiaire.

Le natif d'Arvida a inscrit un but et six aides en 24 rencontres cette saison. Il avait précédemment raté 27 parties en raison de blessures au bas du corps.

Harvey-Pinard s'était démarqué la saison dernière en marquant 14 buts en 34 parties en deuxième moitié de campagne après son rappel par le Tricolore.