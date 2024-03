Au coeur d'une séquence où les bonnes performances ont rarement été récompensées, les joueurs du Canadien ont enfin profité d'un bond chanceux pour s'imposer.

Nick Suzuki a rompu l'égalité après 17 secondes de jeu en prolongation et le club montréalais a défait les Predators de Nashville 4-3, mardi soir au Bridgestone Arena.

Le capitaine du Canadien a inscrit son 25e but de la saison alors que les équipes évoluaient à quatre contre quatre. Il a enfilé l'aiguille grâce à un tir sur réception précis à la suite d'une passe de Cole Caufield. Il s'agissait également de son 100e but en carrière.

Le Tricolore a aussi profité d'un but de David Savard quand la rondelle a fait un bond étrange contre la baie vitrée avant d'aboutir dans l'objectif.

«C'est tout le temps décevant quand vous jouez bien et que vous n'avez pas de résultat, a dit Savard. D'avoir un but chanceux, d'avoir travaillé fort et d'avoir été récompensés, ça fait du bien à l'équipe, qui en avait besoin pour son moral.»

Le Tricolore a dû combler des avances de 2-0 et 3-2. Il a finalement porté à 1-0-2 sa fiche depuis le début de son voyage. Il a récolté au moins un point dans un quatrième match consécutif (2-0-2).

«C'est rendu que nous commençons à être habitués à ça. Il n'y avait pas de passager et ça paraissait dans notre manière de nous battre sur la glace», a dit l'entraîneur-chef Martin St-Louis.

«Nous affrontions une équipe qui avait gagné ses huit matchs précédents, qui avait battu de grosses équipes, et pas par de petits scores, a également rappelé St-Louis. C'était un gros défi soir, mais j'étais confiant à cause de la manière dont nous nous comportons récemment. Je suis fier des gars.»

Brendan Gallagher et Joshua Roy ont aussi marqué pour le Canadien (24-28-10). Cole Caufield a été crédité de deux aides et Jake Allen, qui pourrait changer d'adresse d'ici la date limite des transactions, vendredi, a réalisé 25 arrêts.

Ryan O'Reilly a amassé un but et deux aides, tandis que Gustav Nyquist et Filip Forsberg ont récolté chacun un but et une aide pour les Predators (35-25-3). Juuse Saros a repoussé 26 tirs.

Le défenseur Jayden Struble (bas du corps) et l'attaquant Rafaël Harvey-Pinard (bas du corps) effectuaient des retours au jeu pour le Canadien après des absences respectives de quatre et 10 matchs. Johnathan Kovacevic et Colin White ont été laissés de côté.

Le Tricolore a précisé que White était aux prises avec une blessure au haut du corps. Son nom a été inscrit sur la liste des blessés.

Le Canadien conclura son voyage de quatre parties en rendant visite aux Hurricanes de la Caroline, jeudi.

Des efforts récompensés

Allen s'est signalé en début de rencontre. Il a réussi un bel arrêt contre Luke Evangelista, qui avait percé la défense du Canadien durant un avantage numérique des Predators.

Le gardien du Canadien a aussi été vigilant aux dépens de Michael McCarron, puis d'O'Reilly, oublié dans l'enclave.

Les efforts des Predators ont finalement été récompensés avec 4:36 à faire au premier vingt. Forsberg a marqué du revers après que Juraj Slafkovsky eut tout juste été incapable de briser un jeu devant le filet.

Les Predators sont revenus à la charge après 5:11 de jeu en deuxième période. Cette fois, Nyquist a complété une belle séquence où il a vite échangé le disque avec Forsberg et O'Reilly avant de surprendre Allen. Cette fois, Slafkovsky est arrivé un peu en retard pour couvrir Nyquist devant le filet.

Le jeune Slovaque s'est racheté un peu plus tard. Slafkovsky a réussi un beau repli pour faire perdre le contrôle du disque à Yakov Trenin, qui s'était échappé durant un avantage numérique du Canadien.

Le Canadien a finalement trompé la vigilance de Saros avec 3:21 à faire au deuxième engagement. Jake Evans a récupéré le disque le long de la rampe et a rejoint Gallagher dans le haut de l'enclave. Le vétéran attaquant a marqué grâce à un tir sur réception précis du côté du bouclier.

Savard a créé l'égalité six secondes plus tard seulement. Suzuki a remporté la mise en jeu au centre de la glace avec l'aide de Caufield. Savard a ensuite rejeté la rondelle dans le territoire des Predators. Elle a fait un drôle de bond contre le coin de la baie vitrée, puis s'est dirigée vers une cage abandonnée par Saros, qui s'attendait à la stopper derrière son filet.

Le record de la LNH est de deux buts en deux secondes, inscrits coup sur coup par Max Domi et Joel Armia dans une victoire de 6-4 du Tricolore face aux Capitals de Washington le 1er novembre 2018.

Le Canadien a été menaçant en début de troisième période, mais Saros a réussi quelques beaux arrêts, notamment contre Caufield et Gallagher.

O'Reilly a redonné les devants aux Predators avec 7:41 à faire en troisième période. Il a reçu une passe de Nyquist derrière le filet, puis est revenu devant. Il a ensuite surpris Allen grâce à un tir haut du côté éloigné.

Roy lui a toutefois donné la réplique 2:36 plus tard. Il a soutiré le disque à Roman Josi en zone neutre avant de déjouer Saros du côté de la mitaine.

«Ça fait du bien, a dit Roy, qui a inscrit son deuxième but de la campagne. Ça faisait plusieurs matchs que j'obtenais des chances. Notre trio a généré plusieurs chances dans ce match et ce n'était qu'une question de temps avant que ça rentre.»

Michael McCarron a brièvement redonné l'avance aux Predators avec 3:02 à écouler, mais St-Louis a eu gain de cause en contestation puisque l'attaquant avait touché la rondelle plus haut que la hauteur permise avant de la pousser dans l'ouverture.

Les Predators ont été punis pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire tard en troisième période. Suzuki a finalement tranché en bris d'égalité.