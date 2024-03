L'accès gratuit au dépistage du cancer du sein au Québec est désormais élargi aux femmes âgées de 70 à 74 ans afin d'améliorer les services de prévention et de lutte contre le cancer.

Le programme était jusqu'ici exclusivement offert aux Québécoises âgées de 50 à 69 ans. Ce test de dépistage aura lieu tous les deux ans, dans un centre de dépistage désigné (CDD), que les femmes soient orientées par un médecin ou non.



Depuis le 1er février dernier, les personnes admissibles reçoivent, par la poste, une lettre d'invitation personnalisée qui leur permet d'obtenir un rendez-vous pour une mammographie dans une clinique radiologique reconnue, dans toutes les régions du Québec. Les femmes admissibles n'ont donc pas besoin d'obtenir une ordonnance auprès d'un professionnel de la santé, la lettre du programme pouvant être utilisée à ce titre.

Le gouvernement du Québec a d'autre part donné un mandat à l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) pour qu'il évalue la possibilité d'élargir le dépistage dès l'âge de 40 ans, soit à un âge dix ans plus jeune que celui de l'admissibilité actuelle.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec signale que la Société canadienne du cancer a conclu que le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes au Canada et la deuxième cause de décès par cancer chez les Canadiennes.

Au Québec, ce sont environ 8000 nouveaux cas de cancer du sein qui font leur apparition chaque année et environ 80 % de ces cas touchent des femmes âgées de 50 ans et plus.

