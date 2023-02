L’ex-cheffe intérimaire du Parti conservateur, Candice Bergen, a annoncé mercredi qu’elle démissionne de son poste de députée.

L’élue vétérane du Manitoba a publié une vidéo sur Twitter dans laquelle elle explique avoir pris la décision de quitter son poste de députée de la circonscription de Portage-Lisgar après une rencontre avec le caucus de son parti.

«Je ne serai pas de retour à la Chambre des communes; je ne suis pas du genre "long départ émotif"», a-t-elle mentionné dans sa vidéo.

Mme Bergen a aussi pris le temps de remercier sa famille et ses collègues politiciens, «peu importe votre allégeance politique».

En septembre dernier, après avoir occupé le poste de cheffe intérimaire pendant la course à la chefferie qui a eu lieu pour trouver un successeur à Erin O’Toole, Mme Bergen avait fait savoir qu’elle n’avait pas l’intention de briguer un nouveau mandat lors de la prochaine élection fédérale.

De futurs candidats potentiels, dont le ministre des Finances du Manitoba Cameron Friesen, ont déjà annoncé leurs ambitions de remporter la nomination conservatrice pour remplacer Mme Bergen.

Dans sa vidéo, Mme Bergen a néanmoins souligné qu’elle quitte le Parlement «pleine d’espoir et d’énergie» à propos de son parti.

«Je suis pleine d’espoir pour notre parti conservateur fort et uni et pour notre caucus sous le leadership courageux et fondé sur des principes de mon ami Pierre Poilievre.»

Mme Bergen a été élue pour la première fois en 2008 pour représenter sa circonscription manitobaine fidèlement conservatrice.

De nombreux députés fédéraux attribuent à Mme Bergen le mérite d'avoir aidé à unifier le caucus du parti, qui s'est retrouvé divisé sous la direction de M. O'Toole.