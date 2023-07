Des touristes au centre d'Athènes se sont blottis sous des brumisateurs et les animaux du zoo de Madrid ont été nourris de sucettes glacées et de morceaux de nourriture congelée, alors que les Européens du sud se préparaient à une vague de chaleur jeudi, l'agence spatiale de l'Union européenne ayant lancé un avertissement de conditions sévères.

Des mesures d'urgence ― notamment des changements de personnel, des alertes par téléphone portable et l'intensification des patrouilles contre les incendies de forêt ― ont été préparées ou mises en œuvre dans plusieurs pays, alors que les températures dans certaines parties de l'Europe méditerranéenne devraient atteindre 45 degrés Celsius vendredi et durant le week-end.



À Athènes et dans d'autres villes grecques, les horaires de travail ont été modifiés pour le secteur public et de nombreuses entreprises afin d'éviter la chaleur de la mi-journée, tandis que des zones climatisées ont été ouvertes au public.

Le système à haute pression, qui a traversé la Méditerranée depuis l'Afrique du Nord, a été baptisé Cerbère, du nom du chien à trois têtes qui, dans la mythologie grecque antique, gardait les portes des Enfers. L'Agence spatiale européenne suit sa trajectoire.

«L'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne et la Pologne sont toutes confrontées à une vague de chaleur majeure, avec des températures qui devraient atteindre 48 degrés Celsius sur les îles de la Sicile et de la Sardaigne ― potentiellement les températures les plus chaudes jamais enregistrées en Europe», a prévenu l'agence jeudi.

Dans l'Arctique, une température record de 28,8 degrés Celsius a été mesurée à Slettness Fyr, à la pointe nord de la Norvège, ont annoncé jeudi les météorologues norvégiens. Ce chiffre dépasse le précédent record de juillet 1964, lorsque le thermomètre avait atteint 27,6 degrés Celsius.

L'Organisation météorologique mondiale des Nations unies a déclaré lundi que les températures mondiales enregistrées au début du mois de juillet étaient parmi les plus chaudes jamais enregistrées.

Les gardiens de jardin zoologique ont nourri les pandas et les ours avec des sucettes glacées à la pastèque, les phoques avec des sardines congelées et les lions avec des seaux de viande congelés.

En Italie, des spots télévisés ont rappelé aux citadins de s'occuper de leurs animaux de compagnie et de prendre régulièrement des nouvelles de leurs parents âgés.

Les autorités attendaient l'autopsie d'un ouvrier routier de 44 ans qui s'est effondré près de Milan et est décédé à l'hôpital.

La nuit dernière, des tempêtes ont déraciné des arbres dans une région italienne limitrophe de la Slovénie et de l'Autriche, tandis que des grêlons de la taille d'une balle de baseball sont tombés dans des vallées près de Bergame, en Lombardie.

Les précipitations ont apporté un peu de répit en Croatie, mais des ordres d'évacuation ont été lancés dans plusieurs régions alors qu'un incendie de forêt balayait les zones côtières du pays.

En Macédoine du Nord, les fortes chaleurs ont provoqué un pic des appels d'urgence pour une assistance sanitaire, tandis que les habitants du Kosovo, également enclavé, ont afflué vers une plage artificielle près de la capitale Pristina.

Les autorités chypriotes ont exhorté les habitants de l'île méditerranéenne à éviter les zones forestières où des incendies de forêt pourraient être provoqués involontairement, tandis que les services d'urgence de la Turquie voisine ont également été confrontés à des incendies et à des inondations simultanés.

Les inondations sur la côte nord de la mer Noire ont fait trois victimes. Dans la région de Milas, au sud-ouest du pays, 26 avions et hélicoptères larguant de l'eau ont aidé 600 pompiers à circonscrire un incendie de forêt.

«Alors qu'il y a de la chaleur et des incendies d'un côté du pays, il y a des inondations et des déluges de l'autre, a déclaré jeudi le vice-ministre de l'Agriculture, Veysel Tiryaki. Dans notre pays comme dans le reste du monde, nous sommes confrontés au changement climatique.»