La Québécoise Monia Chokri retournera à Cannes cette année. Son film, «Simple comme Sylvain», a été sélectionné dans la catégorie «Un certain regard» du célèbre festival international.

La sélection du Festival de Cannes a été annoncée jeudi matin, et Monia Chokri s'est une fois de plus taillé une place dans cette catégorie.

En 2019, elle avait remporté le Prix coup de cœur de la sélection «Un certain regard» pour son film «La femme de mon frère».

Son nouveau long métrage, «Simple comme Sylvain», met en vedette Magalie Lépine-Blondeau, qui incarne Sophia, une femme issue d'un milieu aisé qui tombe en amour avec un entrepreneur des Laurentides qui vit dans un tout autre monde.

Chokri se mesurera à 16 autres films en compétition.

Monia Chokri a commencé sa carrière en tant qu'actrice. On a pu la voir dans des films de Xavier Dolan, dont «Les amours imaginaires», ainsi que «Laurence Anyways». Elle a d'ailleurs récemment tenu un rôle dans le film «Falcon Lake», de Charlotte Le Bon.

Elle a lancé un premier court-métrage en tant que réalisatrice en 2013. «Quelqu'un d'extraordinaire», mettant également en vedette Magalie Lépine-Blondeau, a valu de nombreux prix à Chokri, dont le Jutra du Meilleur court-métrage (trophée maintenant appelé Iris).

En plus de «Simple comme Sylvain» et «La femme de mon frère», on lui doit «Babysitter», sorti en 2020.

Compétition officielle

Dans la sélection officielle, les nouveaux films de Wes Anderson, Wim Wenders et Ken Loach se retrouvent en compétition.

«Asteroid City» de Wes Anderson, «Perfect Days» de Wim Wenders et «The Old Oak» de Ken Loach font partie des 19 films en compétition pour la très convoitée Palme d'or, la plus haute récompense du festival.

Le programme du festival du mois prochain comprend des réalisateurs favoris de Cannes tels que l'Italien Nanni Moretti («Il Sol Dell'Avvenire»), le Japonais Hirokazu Kore-eda («Monster») et le Turc Nuri Bilge Ceylan («About Dry Grasses»).

Un nombre record de six réalisatrices sont en compétition, dont la Française Catherine Breillat avec «L'Été Dernier», l'Autrichienne Jessica Hausner pour «Club Zero» et l'Italienne Alice Rohrwacher avec«La Chimera».

Le festival de cinéma s'ouvrira le 16 mai avec le drame historique de la réalisatrice française Maïwenn, «Jeanne du Barry», avec Johnny Depp dans le rôle du roi Louis XV.

«Jeanne du Barry» marque le retour de Johnny Depp au cinéma après son procès explosif de l'année dernière avec Amber Heard, son ex-femme. Depp et Heard s'étaient mutuellement accusés de violences physiques et verbales et jury civil a accordé 10 millions $ US de dommages et intérêts à Depp et 2 millions $ US à Heard. En décembre, ils sont parvenus à un accord.

Les organisateurs ont déjà annoncé que les films «Indiana Jones and the Dial of Destiny» et «Killers of the Flower Moon» de Martin Scorsese seraient présentés en première mondiale lors du festival, qui se déroulera jusqu'au 27 mai.