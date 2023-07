La rappeuse américaine Cardi B a pété les plombs lors d’un spectacle au Drai’s Beach Club de Las Vegas après qu’un spectateur lui a jeté un verre pendant qu’elle interprétait son succès de 2018 Bodak Yellow.

Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir l’artiste de 30 ans, visiblement contrariée, lancer son micro en direction de la personne qui l’a éclaboussé.

A concertgoer threw a drink at Cardi B while she was performing on stage. Video captured her response https://t.co/FNLQTpQkIG pic.twitter.com/GBFoaNoqoB