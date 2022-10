Le gardien vedette du Canadien Carey Price était aux prises avec un problème de consommation d’alcool lorsqu’il s’est tourné vers le programme d’aide de la Ligue nationale de hockey (LNH).

C’est ce qu’a rapporté le journaliste Arpon Basu du média The Athletic, mardi, dans un entretien exclusif avec le gardien, dans le cadre de sa série d'articles sur les 99 meilleurs joueurs de l'ère moderne.

The Athletic classe Price au 88e rang de ce classement.

La vedette du CH se souvient du moment exact où il a réalisé qu’il ne pourrait pas fixer seul sa dépendance à l’alcool. «C’était le 3 octobre», se remémore-t-il. «Lorsque je me suis réveillé, j’étais dans un mauvais état [...] et je me suis dit : “Tu sais quoi? Ça ne fonctionne plus. Ni pour toi ni pour ta famille"», a-t-il expliqué.

Lors de l’entrevue, Carey Price s’est fait offrir l’opportunité de garder son combat contre sa dépendance d’alcool privé. S’il s’est ouvert sur son problème, c’est qu’il a constaté les bienfaits de s’ouvrir lorsqu’on a besoin d’aide.

«Il y a beaucoup de pression sur les athlètes ces jours-ci, je pense, encore plus avec les médias sociaux et l’attention des médias, vous êtes toujours sous le microscope […] Peu importe à quel point vous êtes bon pour y faire face, c’est toujours un poids sur votre esprit», explique Price. Ce dernier ajoute qu’il est encore plus difficile de faire face à cette pression lorsque les choses vont mal.

«J’ai l’impression qu’un moyen d’évasion pour beaucoup d’athlètes est de s’amuser, de passer un bon moment. C’est très présent dans le sport. Et si vous pouvez vraiment gérer cela, je pense que c’est vraiment bien de sortir et de passer du bon temps avec vos coéquipiers. Je pense que c’est une excellente cohésion d’équipe de pouvoir se réunir, faire la fête, mais je suis arrivé à un point où je ne m’amusais plus.»

La défaite en finale contre le Lightning de Tampa Bay après un improbable parcours en série éliminatoire a été un moment décisif pour le gardien de 35 ans.

«Avoir été si près d’un but et avoir subi une opération, et sachant que je suis juste au 18e trou (de ma carrière) ici, je n’étais pas une personne heureuse, je n’étais pas être un bon père. Je buvais beaucoup. Je suis arrivé à un point où je ne m’amusais même pas à faire ça. J’avais l’impression d’arriver à un point de ma vie où je devais prendre une décision», a révélé Price.

Price est allé chercher de l’aide pour régler son problème de consommation le 7 octobre 2021. Ce programme aide les joueurs et leurs proches qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, de dépendance et d’autres enjeux.

«La toxicomanie est un très gros problème dans les communautés des Premières Nations. J’ai eu des amis et de la famille qui en sont décédés. Donc, j’aurais pu le faire en privé. Personne ne l’aurait jamais su. Mais au bout du compte, si je pouvais donner l’exemple et montrer que c’était bien de demander de l’aide», soutiens l'athlète.

Lors d'un point de presse lundi, le cerbère a réitéré son souhait de reporter l’uniforme du Canadien de Montréal et a affirmé qu’il n’envisage pas de prendre sa retraite pour le moment.