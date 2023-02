Le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec a annoncé que la vedette du Canadien de Montréal Carey Price serait présente à l’événement afin de signer des autographes.

SÉANCES D'AUTOGRAPHES🤩

Nous sommes plus qu'heureux de vous dévoiler aujourd'hui les noms des 8 vedettes du hockey qui seront présentes au Tournoi pour venir vous rencontrer et signer des autographes.

