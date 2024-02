Les autorités du centre de l'Oregon ont signalé cette semaine un cas de peste bubonique chez un habitant qui a probablement contracté la maladie par l'intermédiaire d'un chat malade.

Le résident infecté, le chat et les contacts proches du résident ont tous reçu des médicaments, indiquent les responsables de la santé publique, et les habitants de la communauté ne sont pas considérés comme étant en danger.

La peste n'est pas courante, mais elle n'est pas non plus inconnue dans l'ouest des États-Unis, où une poignée de cas sont recensés chaque année. Elle est différente de la variole de l'Alaska (Alaskapox, en anglais), une maladie rare récemment découverte qui a tué un homme à Fairbanks, en Alaska, le mois dernier.

Voici quelques informations sur ce qu'est la peste, sur les personnes à risque et sur la façon dont une maladie qui était autrefois un signe avant-coureur de mort est devenue une maladie que l'on peut traiter.

Qu'est-ce que la peste?

La peste est une maladie infectieuse qui peut toucher les mammifères. Elle est causée par la bactérie Yersinia pestis, véhiculée par les rongeurs et les puces. La lumière du soleil et le séchage peuvent tuer les bactéries de la peste sur les surfaces, selon les Centres américains de contrôle des maladies (CDC). Les humains et les animaux domestiques soupçonnés d'être malades de la peste sont généralement traités avec des antibiotiques, et parfois avec d'autres mesures médicales.

Les symptômes de la peste peuvent se manifester de différentes manières. La peste bubonique ― celle qu'a contractée le résident de l'Oregon ― survient lorsque la bactérie de la peste pénètre dans les ganglions lymphatiques. Elle peut provoquer de la fièvre, des maux de tête, de la faiblesse et des ganglions lymphatiques douloureux et gonflés. Selon les CDC, la peste septicémique est généralement causée par la piqûre d'une puce infectée.

Les symptômes de la peste septicémique apparaissent lorsque la bactérie pénètre dans la circulation sanguine. Ils peuvent survenir au début ou après que la peste bubonique n'ait pas été traitée. Cette forme de peste provoque la même fièvre, les mêmes frissons et la même faiblesse, ainsi que des douleurs abdominales, un choc et parfois d'autres symptômes tels que des saignements dans la peau et des doigts, des orteils ou le nez noircis. Les CDC indiquent que cette forme de peste est due à des piqûres de puces ou à la manipulation d'un animal infecté.

La peste pulmonaire est la forme la plus grave de la maladie et survient lorsque la bactérie pénètre dans les poumons. La peste pulmonaire ajoute à la liste des symptômes de la peste une pneumonie qui se développe rapidement. C'est la seule forme de peste qui peut se transmettre d'une personne à l'autre par l'inhalation de gouttelettes infectieuses.

Toutes les formes de peste peuvent être traitées à l'aide d'antibiotiques courants et les personnes qui se font soigner rapidement ont de meilleures chances de se rétablir complètement, selon les CDC.

Suis-je exposé au risque de peste?

Aux États-Unis, une moyenne de sept cas de peste humaine est signalée chaque année, selon les CDC, et environ 80 % d'entre eux correspondent à la forme bubonique de la maladie. La plupart de ces cas se sont produits dans les régions rurales de l'ouest et du sud-ouest des États-Unis.

Selon la Cleveland Clinic, la plupart des cas de peste survenus dans le monde au cours des dernières décennies concernaient des personnes vivant dans des villes et villages ruraux d'Afrique, en particulier à Madagascar et au Congo.

Bien que le film d'animation Disney/Pixar «Ratatouille» de 2007 ait présenté la notion d'un rat-chef sophistiqué, les experts s'accordent à dire que ce n'est généralement pas une bonne idée d'avoir des rongeurs dans la cuisine.

Les gens peuvent réduire le risque de peste en faisant en sorte que leurs maisons et leurs espaces de vie extérieurs soient moins invitants pour les rongeurs, en débroussaillant et en éliminant les tas de déchets, et en gardant les aliments pour animaux inaccessibles. Les écureuils terrestres, les tamias et les rats des bois peuvent être porteurs de la peste au même titre que d'autres rongeurs. Les personnes qui ont des mangeoires pour oiseaux et écureuils peuvent donc prendre en compte les risques s'ils vivent dans des zones où une épidémie de peste s'est déclarée.

Les CDC indiquent qu'un répulsif contenant du DEET peut également aider à protéger les personnes contre les puces de rongeurs lorsqu'elles campent ou travaillent à l'extérieur.

Les produits antipuces peuvent aider à empêcher les puces d'infecter les animaux domestiques. Si un animal domestique tombe malade, il doit être emmené chez un vétérinaire dès que possible, selon les CDC.

La peste ne date-t-elle pas du Moyen-Âge?

La peste noire du XIVe siècle est sans doute l'épidémie de peste la plus tristement célèbre. Elle a tué jusqu'à la moitié de la population en se propageant en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle a commencé à dévaster les communautés du Moyen-Orient et de l'Europe entre 1347 et 1351, et d'importantes épidémies se sont poursuivies pendant environ 400 ans.

Une première grande pandémie de peste, appelée peste de Justinien, a débuté à Rome vers 541 et s'est poursuivie pendant les deux cents années suivantes.

La troisième grande pandémie de peste a débuté dans la région du Yunnan en Chine au milieu des années 1800 et s'est propagée le long des routes commerciales, arrivant à Hong Kong et à Bombay environ 40 ans plus tard. Selon la Cleveland Clinic, elle a fini par atteindre tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, et on estime qu'elle a tué environ 12 millions de personnes rien qu'en Chine et en Inde.

À la fin du XIXe siècle, un traitement efficace à base d'antisérum a été mis au point. Quelques décennies plus tard, ce traitement a été remplacé par des antibiotiques encore plus efficaces.

Bien que la peste reste une maladie grave, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'une thérapie antibiotique et de soutien est efficace, même pour la forme pneumonique la plus dangereuse, lorsque les patients sont traités à temps.