Dénonçant la détérioration de la situation du transport aérien en région, le Parti québécois (PQ) demande au gouvernement Legault d'adopter une «véritable stratégie» pour améliorer les déplacements en avion au Québec.

Les résultats décevants du Programme d’accès aérien aux régions (PAAR) ont été soulignés par le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de transports Joël Arseneau, qui estime qu'il faut maintenant «reprendre le travail» pour «établir enfin un modèle de dessertes régionales efficace, viable, fiable et abordable.»

Le PQ exhorte le gouvernement caquiste à constater «l’état désastreux du transport aérien régional, des mauvaises performances du PAAR» et exige qu’il revoie les fondements du programme.

M. Arseneau se dit ouvert à travailler avec le ministre des Transports, Geneviève Guilbault, pour «revoir avec les intervenants du secteur les fondements du PAAR». Le PQ note que seulement 20% des billets offerts en rabais ont trouvé preneur et que de nouveaux modèles doivent être envisagés pour relancer les vols interrégionaux. «L'offre de quelques milliers de billets à coût réduit en soi n’a pas changé le fait que les régions sont extrêmement mal desservies actuellement dans un marché caractérisé par un manque de concurrence», explique-t-on dans un communiqué.

L’élu des Îles-de-la-Madeleine veut aussi que le groupe d’intervention sur la relance des services aériens régionaux se réunisse le plus tôt possible. Ce dernier n'a pas tenu de rencontre depuis mars 2022. «La situation catastrophique que nous vivons a un impact délétère sur les efforts de vitalisation de nos régions», ajoute M. Arseneau.

Le programme, qui est entré en vigueur le 1er juin 2022 et a été mis en place par le ministre des Transports de l'époque, François Bonnardel, comporte deux volets: un destiné aux résidants des régions éloignées de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, d'Eeyou Istchee Baie-James et de Whapmagoostui; et l'autre au grand public.

Pour les résidants de ces régions, ils ont droit à un remboursement de 30% à 60% du prix du billet et ne sont soumis à aucun montant maximal de remboursement. Pour le grand public, le prix des billets est de 500 $ pour un aller-retour ou 250 $ pour un aller simple et chaque personne a droit à six allers simples ou trois allers-retours.

Le prix maximal de 500 inclut les frais aéroportuaires et de sûreté, ainsi que les taxes.

En juillet dernier, une organisation qui représente plus de 50 000 entreprises québécoises a demandé au gouvernement du Québec de rendre tous les vols d'avion interrégionaux admissibles au tarif plafonné à 500$ le billet, plutôt que seulement les vols qui relient les régions aux grands centres.

Dans une lettre transmise à François Bonnardel, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) affirmait que le manque d'admissibilité aux billets d'avion à 500$ limite les déplacements interrégionaux. La Fédération recommandait de retirer l'obligation des passages dans les aéroports commerciaux des communautés métropolitaines de Montréal et de Québec et que l'offre soit ouverte à l'ensemble des liaisons aériennes régionales commerciales dans les régions québécoises.

Geneviève Guilbault consciente qu'il y a des améliorations à faire au PAAR

En conférence de presse à Québec, lundi, Geneviève Guilbault s'est dite consciente des imperfections du programme de la Coalition avenir Québec (CAQ), sans parler d'un échec.

J’ai rencontré Joël Arseneau juste après Noël pour des améliorations pour les Îles, mais le programme dépasse les Îles-de-la-Madeleine», a noté la ministre des Transports.

«Des fois, il y a des problèmes de manque de prévisibilité, des vols annulés…» a commenté Mme Guilbault, assurant que le gouvernement Legault «veut consolider l’offre».

Le programme est en vigueur jusqu'à la fin mars 2024 mais, si le cabinet de Mme Guilbault le peut, il le bonifiera, sans promettre d'amélioration d'ici la saison estivale 2023, où le tourisme bat son plein dans plusieurs régions du Québec.

Avec de l'information de Guillaume Théroux pour Noovo Info et de La Presse canadienne