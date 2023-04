La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a publiquement dénoncé jeudi les propos tenus par deux animateurs de radio du Saguenay Lac-Saint-Jean concernant l'agression dont elle a été victime en 2017. Ceux-ci ont présenté leurs excuses quelques heures plus tard.

Lors de leur émission mardi, Simon Tremblay et Frédéric Gagné de la station de Cogeco 95,7 KYK, se sont questionnés sur les intentions de Mme Fournier le soir des évènements. «Mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Imagine le party. Il [Harold LeBel] vient de se séparer de sa femme et sa plus belle collègue arrive dans son lit», peut-on entendre dans le segment.

On ajoute: «si j’ai une collègue qui ressemble à Catherine Fournier, qu’on prend un verre ensemble à mon appartement toute la soirée, et que je l’invite [...] à venir partager mon lit alors qu’il y a une autre chambre et qu’elle dit oui, ça se peut que je “m’essaye”».

Catherine Fournier s'est tournée vers le réseau Instagram pour dénoncer l'échange entre les animateurs. «On tolère encore ce genre de propos sur nos ondes, en 2023?» s'est questionnée la politicienne, provoquant par le fait même une vive indignation.

Catherine Fournier accepte les excuses

Lors de l'ouverture de leur émission jeudi, l'animateur Simon Tremblay a confirmé s'être excusé personnellement auprès de Mme Fournier pour le discours effectué quelques jours plus tôt. Catherine Fournier aurait accepté ses excuses.

«Beaucoup de monde “sont pognés” dans une tourmente qu’on a créé […] J’ai dépassé, dans les feux de l’action, les bornes. Je tiens vraiment à m’excuser auprès de Catherine Fournier et auprès de toutes les personnes que j’ai pu offenser par mes propos, que ce soit mon employeur qui est pris dans cette tourmente, mes collègues de travail […] C’est de notre faute», a-il dit.

Mme Fournier aurait expliqué que les paroles dites par les animateurs concernaient «l'ensemble des victimes d'agression sexuelle» et que cela pourrait «semer des doutes dans la tête de celles qui n'ont pas encore dénoncé».

«Mes paroles ont été déplacées. Je réalise pleinement que mes propos étaient blessants. Je vais porter une attention particulière pour que ça ne se reproduise pas», a conclu M. Tremblay.

Rappelons que Catherine Fournier, est sortie de l’ombre mardi alors qu’il a été révélé qu’elle était la victime de l’agression sexuelle commise par l’ex-député péquiste Harold LeBel.