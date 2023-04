CBC/Radio-Canada suspend ses activités sur Twitter après que son compte anglophone eut été désigné par le réseau social comme étant «financé par le gouvernement», ce qui n'a pas semblé effrayer le milliardaire Elon Musk.

Dans un gazouillis publié lundi après-midi, le diffuseur public a réitéré que son «journalisme est impartial et indépendant» et que «prétendre le contraire est faux».

Our journalism is impartial and independent. To suggest otherwise is untrue. That is why we are pausing our activities on @Twitter. | Notre journalisme est impartial et indépendant. Prétendre le contraire est faux. C’est pourquoi nous suspendons nos activités sur @Twitter.