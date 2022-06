Vous cherchez une nouvelle maison? N’oubliez pas de visiter le 80, rue Bernard Ouest, dans le Mile-End de Montréal.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

La maison dispose de six chambres et se trouve dans un quartier convoité de la ville. Mais il a besoin d’un peu de travail, c’est le moins qu’on puisse dire.

«Wow, un appartement dans lequel se faire assassiner», a écrit un internaute après avoir vu des photos de l’intérieur de la maison sur le compte Instagram populaire FNoMTL.



«Vous devriez me payer 3000 $ par mois pour vivre ici», a écrit un autre.

Les photos montrent des planchers en linoléum apparemment pourris dans la cuisine et la salle de bain, une baignoire étrangement inclinée. On y voit également des planchers en bois endommagés et une couche de crasse sur apparemment tout.

«Pour une rénovation complète ou pour une démolition», mentionne l’agent immobilier dans l’annonce.



La vente est sans caution judiciaire, aux risques et périls de l’acheteur et sans aucune garantie quant aux modifications que l’arrondissement ou la ville permettra.

Le prix demandé est de 800 000 $ - ou techniquement 799 000 $ - ce qui amène certaines personnes à se demander si Montréal est vraiment le nouveau Toronto.

L'agent immobilier chargé de la vente n'a pas encore répondu à la demande de commentaires de CTV News sur l'histoire de la maison.



Mais les documents déposés par le vendeur expliquent un peu comment la maison est devenue si délabrée.

La propriétaire, une femme qui a signé les documents à St-Lazare, a écrit qu'il s'agissait d'une maison de chambres et qu'elle l'a achetée en 1990.

Le prix payé? Seulement 10 000 $. De 1990 à 2003, la maison et le terrain ensemble ont été évalués par la ville à plus de 120 700 $.

Il y a eu un bond significatif au cours des trois années suivantes, et depuis lors, l’évaluation municipale a continué d’augmenter, atteignant 617 400 $ en 2020-2022, même si, vraisemblablement, l’état de la maison s’est aggravé au cours des ans.



La toiture a été remplacée, et un mur attenant à la ruelle a été refait. À part cela, le vendeur n’a confirmé aucune autre rénovation.

Une infestation de souris a eu lieu, apprend-on, mais un exterminateur s’en est occupé. Elle n’était au courant d’aucun problème de moisissure ou de mildiou, a-t-elle écrit. Le vendeur a également dit qu’il n’y avait jamais eu d’inspection.