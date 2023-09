Un tremblement de terre a semé la destruction et la dévastation au Maroc, où le bilan des morts et des blessés continue d'augmenter alors que les équipes de secours sortent des débris à la fois des personnes vivantes et mortes dans des villages réduits en ruines.

Les forces de l'ordre et les travailleurs humanitaires - marocains et internationaux - sont arrivés dans la région au sud de la ville de Marrakech, la plus durement touchée par le tremblement de terre de magnitude 6,8 survenu vendredi soir, et qui a été suivi de plusieurs répliques. Les habitants attendent de la nourriture, de l'eau et de l'électricité, et d'énormes rochers bloquent désormais les routes de montagne abruptes.

Voici ce que vous devez savoir.

Quelles sont les régions les plus touchées?

L'épicentre se trouvait dans les montagnes de l'Atlas, à environ 70 kilomètres au sud de Marrakech, dans la province d'Al Haouz.

La région est principalement rurale, composée de montagnes de roches rouges, de gorges pittoresques et de ruisseaux et lacs scintillants.

Pour des habitants comme Hamid Idsalah, un guide de montagne de 72 ans de la vallée d'Ouargane, l'avenir est incertain.

Idsalah dépend des touristes marocains et étrangers qui visitent la région en raison de sa proximité à la fois de Marrakech et du Toubkal, le plus haut sommet d'Afrique du Nord, une destination prisée des randonneurs et des alpinistes.

«Je ne peux pas reconstruire ma maison. Je ne sais pas ce que je vais faire. Pourtant, je suis en vie alors j'attendrai», a-t-il déclaré alors que les équipes de secours traversaient la route non goudronnée de la vallée pour la première fois ce week-end.

Le tremblement de terre a secoué la majeure partie du Maroc et a provoqué des blessures et des décès dans d'autres provinces, notamment Marrakech, Taroudant et Chichaoua.

Qui a été touché ?

Sur les 2681 décès signalés jusqu'à lundi après-midi, près de 1500 ont eu lieu à Al Haouz, une région qui compte environ 570 000 habitants, selon le recensement de 2014 au Maroc.

Les habitants parlent un mélange d'arabe et de tachelhit, la langue autochtone la plus courante au Maroc. Des villages en terre et en briques de boue construits dans les montagnes ont été détruits.

Bien que le tourisme contribue à l'économie, la province est principalement agraire. Et comme une grande partie de l'Afrique du Nord, avant le séisme, Al Haouz faisait face à une sécheresse record qui asséchait les rivières et les lacs, mettant en péril l'économie largement agricole et le mode de vie.

Devant une mosquée détruite dans la ville d'Amizmiz, Abdelkadir Smana a déclaré que la catastrophe aggraverait les problèmes existants dans la région, qui avait déjà dû faire face à la pandémie de coronavirus en plus de la sécheresse.

«Avant et maintenant, c'est pareil», a déclaré le vieil homme de 85 ans. «Il n'y avait pas de travail ou pas grand-chose du tout.»

Qui fournit de l'aide ?

Le Maroc a déployé des ambulances, des équipes de secours et des soldats dans la région pour aider aux efforts de réponse d'urgence.

Les groupes d'aide ont déclaré que le gouvernement n'a pas lancé d'appel général à l'aide et n'a accepté qu'une assistance étrangère limitée.

Le ministère de l'Intérieur a déclaré qu'il acceptait une aide internationale axée sur la recherche et le sauvetage en provenance d'Espagne, du Qatar, de la Grande-Bretagne et des Émirats arabes unis, en contournant les offres du président français Emmanuel Macron et du président américain Joe Biden.

«Nous sommes prêts à fournir toute l'aide nécessaire au peuple marocain», a déclaré M. Biden dimanche lors d'un voyage au Vietnam.

Pourquoi Marrakech est-elle historique ?

Le séisme a fissuré et effondré des parties des murs qui entourent la vieille ville de Marrakech, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO construit au XIIe siècle. Des vidéos ont montré de la poussière émanant de certaines parties de la mosquée Koutoubia, l'un des sites historiques les plus connus de la ville.

La ville est la destination la plus visitée du Maroc, connue pour ses palais, ses marchés d'épices, ses tanneries et sa place Jemaa El Fna, bruyante pleine de musiciens et de vendeurs de nourriture.

Comment cela se compare-t-il à d'autres tremblements de terre ?

Le séisme de vendredi était le plus fort au Maroc depuis plus d'un siècle, mais, bien que de tels tremblements de terre puissants soient rares, ce n'est pas le plus meurtrier du pays.

Il y a un peu plus de 60 ans, le pays a été secoué par un séisme de magnitude 5,8 qui a tué plus de 12 000 personnes sur sa côte ouest, où la ville d'Agadir, au sud-ouest de Marrakech, s'est effondrée.

Ce séisme a entraîné des modifications des règles de construction au Maroc, mais de nombreux bâtiments, en particulier les habitations rurales, ne sont pas construits pour résister à de tels tremblements de terre.

Il n'y avait pas eu de séismes plus forts que magnitude 6,0 dans un rayon de 500 kilomètres autour du tremblement de terre de vendredi depuis au moins un siècle, selon le Service géologique des États-Unis. Le nord du Maroc connaît plus fréquemment des tremblements de terre, notamment des secousses de magnitude 6,4 en 2004 et de magnitude 6,3 en 2016.

Ailleurs cette année, un séisme de magnitude 7,8 qui a secoué la Syrie et la Turquie a tué plus de 21 600 personnes.

Les tremblements de terre les plus dévastateurs de l'histoire récente ont été de magnitude supérieure à 7,0, notamment un séisme de 2015 au Népal qui a tué plus de 8 800 personnes et un séisme de 2008 qui a tué 87 500 personnes en Chine.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Les efforts de secours d'urgence devraient se poursuivre alors que les équipes parcourent les routes de montagne pour atteindre les villages les plus durement touchés par le tremblement de terre. De nombreuses communautés manquent de nourriture, d'eau, d'électricité et d'abris.

Mais une fois que les équipes d'aide et les soldats partiront, les défis auxquels seront confrontés des centaines de milliers de personnes qui vivent dans la région resteront probablement.

Les membres du Parlement marocain doivent se réunir lundi afin de créer un fonds gouvernemental pour la réponse aux séismes à la demande du roi Mohammed VI.

En collaboration avec Jesse Bedayn et Will Weissert, AP.