Avec le retour de la saison de la grippe, les Canadiens sont encouragés à aller se faire vacciner. Le déploiement du vaccin contre la grippe pourrait être plus crucial que jamais cette année, disent des experts.

Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.

«Une chose dont nous devons nous souvenir, c'est que parce qu'il y a eu moins d'infections à la grippe au cours des deux dernières années en raison des restrictions liées à la COVID-19, la population, en général, est [maintenant] plus sensible à la grippe», explique le Dr Jesse Papenburg. Un spécialiste montréalais des maladies infectieuses pédiatriques.



«Je pense donc que cette année, nous devrions nous attendre à voir beaucoup d'infections grippales et la meilleure façon de se protéger contre une infection et contre une maladie grave est de se faire vacciner contre la grippe cet automne.»

La circulation relativement faible de la grippe au cours des deux dernières années expose les jeunes enfants à un risque plus élevé que d'habitude de l'attraper cet automne et cet hiver, ont averti les experts la semaine dernière. Ils craignent également que moins de mesures pandémiques et une réduction de la vaccination conduisent à une nouvelle propagation du virus.

Les mesures pandémiques visant à limiter la propagation de la COVID-19 n'ont entraîné que 69 cas de grippe confirmés en laboratoire au cours de la saison 2020-2021 et seulement des cas sporadiques en 2021-2022, selon une récente mise à jour du Comité consultatif national de l'immunisation, qui conseille l'Agence de la santé publique du Canada sur l'utilisation des vaccins.

Les vaccins contre la grippe de cette année coïncideront avec le déploiement des vaccins bivalents COVID-19 qui ciblent les souches Omicron.

Selon Papenburg, les deux vaccins peuvent être pris ensemble en toute sécurité.

«Vous pouvez recevoir à la fois le vaccin contre le COVID-19 et le vaccin contre la grippe simultanément, ou vous pouvez l'obtenir dans un intervalle d’un certain nombre de semaines. Cela n'a pas d'importance», a-t-il souligné.

«Il a été démontré qu'il est sûr et efficace d’administrer les deux vaccins en même temps ou à des moments différents.»

Papenburg dit que les risques de grippe sont particulièrement élevés cette année pour les jeunes enfants de moins de cinq ans, les adultes de plus de 65 ans, les femmes enceintes et toute personne souffrant de certaines maladies chroniques impliquant les poumons, le cœur ou le système immunitaire.

Prenant comme exemple la récente saison de la grippe en Australie l'été dernier, qui a été considérée comme l'une de ses pires saisons de grippe de l'histoire et qui a commencé plus tôt que d'habitude, Papenburg met en garde contre une situation similaire au Canada.

«Je n'ai aucune raison de croire qu'au Canada, nous allons y échapper. Je pense que nous allons [voir] au moins des niveaux moyens d'activité grippale cette année, sinon plus.»

Avec des informations de La Presse canadienne