L'Opération Nez rouge lance sa 39e campagne de racompagnement dans une cinquantaine de villes au Québec à partir de vendredi.

Chaque année, de nombreux bénévoles raccompagnent gratuitement des personnes, qui sont en état d'ébriété, à leur domicile. Avez-vous ce qu'il faut pour être bénévole pour Opération Nez rouge?

Voici l'expérience d'accompagnateurs.

«Les personnes qu'on raccompagne sont heureuses de nous voir arriver. Parfois, ils ne sont pas tout à fait prêts à partir parce qu'ils sont en train de faire la fête. [....] Quand on voit les dossards rouge arriver, les gens sont super festifs. C'est vraiment un sentiment d’être accueilli en héros quand on va les chercher. Lors des raccompagnements, il y en a qui posent beaucoup de questions qui veulent comprendre l’arrière-scène de Nez rouge et les gens sont super généreux au niveau des dons», a raconté Marilyn Vigneault, ancienne bénévole et directrice des communications et des partenariats pour Opération Nez rouge.

Que ce soit sur la route ou à la centrale des opérations, l'ambiance est toujours à la fête dans les équipes de bénévoles, selon Mme Vigneault.

«On va raccompagner des gens qui sont en train de faire la fête mais, nous, en tant que bénévoles, il y a quand même une ambiance festive. On a hâte que le téléphone sonne. Quand on prend la route, c'est toujours le fun de finalement avoir le sentiment du devoir accompli et de raccompagner les gens en toute sécurité à la maison», a-t-elle souligné, elle qui a déjà participé aux opérations en tant que bénévole à Portneuf, à Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.



Des bénévoles s'activent à la centrale. | Crédits photo: Opération Nez rouge

«Quand tu fais Opération Nez rouge, tu raccompagnes des gens de leur soirée festive: un party de bureau, un souper entre amis pis tu les raccompagnes à la maison. Il y a rien que j’aime plus que de passer du temps avec du monde qui est festif. [...] Tu passes la soirée avec des amis et tu as juste du fun. Tu fais de belles rencontres, il y a tout le temps de belles anecdotes qui sortent de là. C’est comme si tu participes à 10 partys dans ta soirée, mais t'es allé à aucun», a expliqué l'humoriste et porte-parole de l'édition 2022, Mathieu Dufour, au bulletin Noovo Le Fil week-end.

Les personnes intéressées peuvent s'impliquer dans différents rôles, sur le terrain ou à la distance. Et, l'organisme s'adapte selon vos disponibilités.



«C'est vraiment cool de faire Opération Nez rouge et ce sont de belles soirées», a lancé M. Dufour sur nos ondes, avant de raconter son expérience de bénévolat au Saguenay.

«J’ai fait vraiment plusieurs soirées d’accompagnement pendant des années, j’ai fait plein d’autres rôles aussi [...] J’adore l'Opération Nez rouge et je trouve que la mission est belle. C’est tellement le fun à faire», avait-il dit.

Qui peut devenir bénévole pour Nez rouge?

«N'importe qui peut être bénévole à Nez rouge. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les types de personnes. Honnêtement, si vous voulez passer une bonne soirée, faire une bonne action en plus de passer une soirée avec des gens que vous connaissez. [...] Si vous êtes seuls ou entre amis, n'importe qui est le bienvenu pour à venir donner du temps et à faire des raccompagnements», a indiqué M. Dufour au bulletin Noovo Le Fil week-end.

Sur la route, ce sont des équipes formées de trois personnes. «Mais si vous êtes seul, ce n’est pas un souci, on peut s’assurer de vous jumeler [avec d'autres personnes] à la centrale», a rassuré Mme Vigneault.

Si vous détenez un permis de conduire et que vous avez envie d'aider votre communauté, vous pouvez tout de suite vous inscrire sur le site web de l'organisme. «Mais si vous n’en avez pas [de permis de conduire], vous pouvez être partenaire aussi dans l'équipe de trois. En gros, vous devez avoir 18 ans et plus et vouloir offrir de votre temps», a-t-elle ajouté.

Cette expérience communautaire peut se produire le temps d'une ou de plusieurs soirées. Et, les Québécois sont toujours les bienvenus pour y participer. «Plus on a de bénévoles, plus on peut offrir un service qui est efficace», avait dit l'humoriste sur nos ondes.

«On lance vraiment un défi aux gens de l’essayer pour une première fois ou de le réessayer parce qu'une fois qu'on a goûté à l'expérience Nez rouge, on peut plus s'en passer», a dit la directrice des communications et des partenariats pour l'organisme.

Les dons recueillis pendant la campagne seront redistribués à des organisations qui œuvrent en jeunesse ou en sport amateur.