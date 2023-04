Le sous-variant de la COVID-19, surnommée XBB.1.16 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a été détecté pour la première fois dans le sous-continent indien, à la fin janvier 2023. Il a depuis été détecté dans 29 pays, bien que les experts disent qu'il circule probablement sans être détecté dans de nombreux autres. Jusqu'à présent, XBB.1.16 ne semble pas avoir été détecté au Canada.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

«Nous ne savons pas encore comment ce variant va évoluer», a déclaré le Dr Don Vinh, professeur aux départements de médecine, de microbiologie médicale et de génétique humaine de l'Université McGill, lors d'un entretien téléphonique avec CTVNews mercredi.

«Il y a certainement eu des variants qui ont émergé puis disparu, comme le variant Gamma en Amérique du Sud, et il y a clairement plus souvent des variants qui ont émergé et causé des problèmes, comme Omicron. Je pense que ce que nous devons faire, c'est être vigilant.» - Dr Don Vinh, professeur aux départements de médecine, de microbiologie médicale et de génétique humaine de l'Université McGill

L'OMS n'a pas encore classé XBB.1.16 - officieusement surnommé «Arcturus» - un variant préoccupant ou intéressant, le qualifiant plutôt de «variant sous observation».

Voici ce que nous savons sur le sous-variant Omicron jusqu'à présent.

Qu'est-ce que le variant COVID «Arturus»?

Selon la mise à jour épidémiologique du 13 avril de l'OMS, des détections du sous-variant avaient été signalées 2222 fois dans 29 pays au 11 avril.

XBB.1.16 est le recombinant - ou un produit du mélange - des sous-variants BA.2.10.1 et BA.2.75. Son profil est similaire à celui d'un autre variant, XBB.1.5, sauf qu'il possède une mutation supplémentaire de la protéine de pointe, qui, selon des études en laboratoire, pourrait augmenter l'infectiosité et la gravité de la maladie.

Cependant, l'OMS a déclaré qu'elle n'avait aucune preuve que le sous-variant a réellement causé une maladie plus grave que les variants précédents. XBB.1.16 semble avoir un taux de croissance élevé et a entraîné une augmentation du nombre de cas et d'hospitalisations en Inde. Jusqu'à présent, l'OMS rapporte que XBB.1.16 ne semble pas avoir entraîné une augmentation des admissions ou des décès, même dans les pays où il a fait augmenter le nombre de cas.

«La plupart des séquences viennent d'Inde, et en Inde, XBB.1.16 a remplacé les autres variants qui sont en circulation. C'est donc un variant à surveiller. Il est en circulation depuis quelques mois», a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable de la réponse au COVID-19 à l'OMS, lors d'une conférence de presse virtuelle le 29 mars.

Quels sont les symptômes d'Arcturus?

Bien que la constitution génétique de XBB.1.16 suggère qu'il pourrait entraîner des symptômes de COVID-19 plus graves, les données dont disposent les scientifiques sur le variant jusqu'à présent suggèrent que ce n'est pas le cas. Les personnes atteintes du SRAS-CoV-2 et de ses variants – et sous-variants – peuvent présenter un large éventail de symptômes légers à graves.

Ceux-ci peuvent inclure de la fièvre ou des frissons, de la toux, un essoufflement ou des difficultés respiratoires, de la fatigue, des douleurs musculaires ou corporelles, des maux de tête, une nouvelle perte de goût ou d'odorat, des maux de gorge, une congestion ou un écoulement nasal, des nausées, des vomissements et de la diarrhée.

«Il est probable que ce sera plus ou moins la même chose dans le sens où nous pourrions voir une augmentation des cas et nous pourrions voir une augmentation correspondante des hospitalisations qui y sont associées», a déclaré le Dr Isaac Bogoch, chercheur clinique au Toronto General Hospital Research Institute et professeur agrégé à l'Université de Toronto, lors d'un entretien téléphonique avec CTVNews mercredi.

«Il est extrêmement peu probable que cela cause le même degré de pression sur notre système de santé que nous l'avons vu plus tôt dans la pandémie.» - Dr Isaac Bogoch, chercheur clinique au Toronto General Hospital Research Institute et professeur agrégé à l'Université de Toronto

Est-ce que les Canadiens devraient être préoccupés?

Ni le Dr Vinh ni le Dr Bogoch ne sont au courant de preuves que XBB.1.16 circule au Canada, cependant, tous deux ont dit que cela ne signifie pas qu'il n'est pas ici ou ne sera pas détecté ici éventuellement.

Et bien qu'il n'a pas été démontré qu'il entraîne des symptômes graves chez la plupart des gens, le Dr Bogoch a déclaré que même un variant qui entraîne une maladie bénigne peut avoir un impact sérieux sur les systèmes de santé provinciaux, comme le Canada l'a vu lors de la vague Omicron - ou BA.1 - en fin 2021 et début 2022.

«Cette vague initiale a été extrêmement difficile. Elle a exercé une pression considérable sur notre système de santé car tant de personnes sont tombées malades en si peu de temps», a déclaré le Dr Bogoch à CTVNews lors d'un entretien téléphonique mercredi.

«Et même si les hospitalisations n'étaient pas si courantes, il y avait tellement de personnes infectées qu'un petit pourcentage nécessitant une hospitalisation sur un grand nombre de personnes infectées a fini par être beaucoup de personnes hospitalisées.»

De plus, alors que de nombreuses personnes infectées par le sous-variant pourraient souffrir d'une maladie légère à modérée, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées seraient confrontées à un risque important en cas d'une autre poussée de COVID-19 induite par un variant. Le Canada a signalé 52 121 décès dus au COVID-19 depuis le début de la pandémie, dont beaucoup concernaient des populations vulnérables et à haut risque.

Et le Dr Vinh a souligné que même les cas bénins de COVID-19 chez des personnes par ailleurs en bonne santé peuvent avoir des conséquences durables.

«Il y a des gens qui sont infectés, s'en remettent, mais développent ensuite les complications à long terme d'un long COVID», a-t-il déclaré. «Les gens pensent que le long COVID est que vous ne pouvez pas sentir ou que votre cerveau est brumeux. Mais nous avons aussi des choses comme un risque accru de crises cardiaques ou un risque accru d'accidents vasculaires cérébraux dans les mois qui suivent cette infection, même s'ils sont bénins dans la phase aiguë.»

En bref, les Canadiens ne devraient pas prendre XBB.1.16 à la légère.

Heureusement, le Dr Bogoch a déclaré qu'il est fort probable que les rappels de vaccins bivalents COVID-19 existants offrent une certaine protection contre XBB.1.16, tout comme ils l'ont fait avec d'autres sous-variants d'Omicron. D'autres précautions éprouvées qui réduisent le risque d'infection au COVID-19 devraient également aider à protéger contre le XBB.1.16, s'il commence à circuler largement au Canada.

«Personne ne veut être infecté par le COVID ou toute autre infection, donc en l'absence de grandes initiatives de santé publique, les gens peuvent prendre leur propre initiative pour réduire le risque d'infection», a-t-il déclaré. «Cela signifie donc mettre un masque à l'intérieur, être à jour sur les vaccinations, ce qui réduit le risque de manifestations plus graves du virus, des choses comme ça.»