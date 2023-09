Comme chaque automne depuis 2020, les chiffres des infections et des hospitalisations liées à la COVID-19 ont commencé à augmenter au Canada en même temps que l’été tire à sa fin.



Lors d'un breffage technique télévisé mardi, la Dre Theresa Tam, médecin hygiéniste en chef du Canada, a attribué une partie de cette augmentation de l'activité liée à la COVID-19 aux nouveaux sous-variants d'Omicron.

«Les variants d’Omicron continuent d'évoluer», a déclaré Tam, «avec des sous-variants tels que EG.5 de la lignée XBB continuant de circuler au Canada et dans le monde».

Mardi, Santé Canada a approuvé une nouvelle formule de vaccin contre la COVID-19 de Moderna qui cible le sous-variant Omicron XBB.1.5. Cette souche a été détectée pour la première fois aux États-Unis en octobre 2022, où elle a rapidement pris le dessus sur d'autres souches en circulation.

Elle a été détectée pour la première fois au Canada en novembre 2022 et a depuis donné naissance à EG.5.

EG.5 et un autre nouveau sous-variant, BA.2.86, sont récemment devenus un élément clé des discussions sur la manière dont la hausse prévue des cas de COVID-19 cet automne se déroulera.

Voici ce que nous savons sur les derniers sous-variants d'Omicron.

Les sous-variants

EG.5 est un sous-variant de XBB.1.5 qui a été détecté pour la première fois en février, selon l'Organisation mondiale de la santé.



Santé Canada estime qu’il est maintenant la souche dominante ici, représentant environ 34 % des infections à la COVID-19 séquencées au cours de la semaine du 3 septembre. Santé Canada utilise une modélisation prédictive pour estimer la situation actuelle en se basant sur les tendances précédentes, puis met à jour les chiffres avec les données réelles de la Base de données génomiques nationale.

Le sous-variant BA.2.86 D’Omicron a été détecté pour la première fois au Danemark et en Israël à la mi-août, et il était apparu aux États-Unis le 23 août, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Selon Tam, le Canada a détecté 11 cas de BA.2.86 en date du 12 septembre.

Transmissibilité, symptômes et gravité

Dans son évaluation initiale du risque lié à EG.5 le 9 août, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la souche présentait un niveau global de risque faible, avec une transmissibilité modérée, une résistance modérée aux vaccins et une faible gravité des symptômes.

Dre Tam a fait la même évaluation lors du breffage technique de mardi.

«Jusqu'à présent, aucun des récents sous-variants d'Omicron n'a montré de virulence ou de gravité accrue», a-t-elle déclaré.

Parce que BA.2.86 ne circule pas depuis aussi longtemps, il n'y a pas autant de données disponibles pour donner des indices sur sa gravité et sa transmissibilité. Cependant, Tam a déclaré qu'il y a quelques données provenant du Royaume-Uni qui semblent prometteuses.

«Selon certaines données de laboratoire, le sous-variant BA.2.86 semble moins capable d'infecter les cellules», a-t-elle dit. «Cela nous donne un petit indice, ce qui est également une bonne nouvelle, mais nous devons surveiller cela de très près.»

Elle a déclaré qu'il n'y a jusqu'à présent aucune preuve que l'un ou l'autre sous-variant entraîne «une gamme de symptômes différente ou une gravité accrue».

Les symptômes les plus courants de ces sous-variants, comme pour les autres souches de la COVID-19, comprennent un nez qui coule, des éternuements, un mal de gorge et des maux de tête. D'autres symptômes moins courants peuvent inclure une toux persistante, des douleurs articulaires, des frissons, de la fièvre, des étourdissements, des douleurs musculaires, des symptômes gastro-intestinaux et une perte nouvelle ou altérée de l'odorat.

Vaccins

Dans son rapport d'évaluation des risques du 9 août pour EG.5, l'OMS a déclaré que des tests en laboratoire montraient que le sous-variant pourrait être quelque peu résistant aux vaccins, avec la capacité de «s'échapper ou de réduire» les effets des anticorps des vaccins contre la COVID-19.



Cependant, tout en fournissant des détails sur le vaccin Spikevax XBB.1.5 de Moderna mardi, Tam a déclaré que le vaccin mis à jour devrait fonctionner aussi bien avec les deux sous-variants qu'avec XBB.1.5.

«Les données cliniques préliminaires ont montré des réponses immunitaires prometteuses du vaccin Omicron XBB.1.5, qui a reçu aujourd'hui l'autorisation réglementaire, contre diverses sous-lignées d'Omicron, y compris EG.5 et BA.2.86», a déclaré Tam. «On s'attend à ce que cette réponse immunitaire améliorée protège mieux contre les souches qui circulent dans nos communautés.»

Par conséquent, a-t-elle dit, toute personne qui n'a pas été infectée par la COVID-19 ou n'a pas reçu de vaccination contre la COVID-19 au cours des six derniers mois devrait se faire vacciner avec la version la plus récente d'un vaccin contre la COVID-19 dès que possible.

Pendant ce temps, Santé Canada examine également les demandes de Pfizer-BioNTech et de Novavax demandant l'autorisation de leurs vaccins XBB.1.5 respectifs.

Bien que les données cliniques soient prometteuses, la conseillère médicale en chef de Santé Canada, la Dre Supriya Sharma, a déclaré que le temps nous dira comment les variants se comportent réellement alors qu'ils continuent de se propager cet automne.

«Nous sommes toujours en train d'examiner ces données et de les obtenir, et s'il y a des préoccupations, évidemment nous les communiquerons», a déclaré Sharma lors du breffage technique de mardi.

Bien que les responsables de la santé soient toujours préoccupés par la pression potentielle que chaque vague saisonnière d'infections par le SARS-CoV-2 pourrait exercer sur les systèmes de santé déjà vulnérables à travers le pays, elle a déclaré qu'il y avait quelques raisons de se réjouir.

«La préoccupation concernant certains des nouveaux variants était principalement liée à BA.2.86, car il était tellement muté», a-t-elle déclaré. «Je ne dirais pas que c'est insignifiant, mais il ne semble pas que ce soit celui qui dominerait à ce stade.»