Céline Dion annule ses concerts prévus en Europe jusqu'en avril 2024. La star québécoise est atteinte d'une pathologie neurologique rare contre laquelle elle «poursuit son traitement», est-il indiqué dans un communiqué transmis aux médias et sur les réseaux sociaux, vendredi.

La chanteuse avait déjà annoncé en décembre qu'elle annulait ou reportait les concerts prévus en Europe entre février et juillet 2023.



«Je suis tellement désolée de vous décevoir encore une fois», a déclaré la diva.

«Je travaille très fort pour retrouver mes forces, mais les tournées peuvent être exigeantes et difficiles, même quand on est à 100%. Ce serait injuste envers vous de reporter les concerts une fois de plus, et bien que cela me brise le cœur, il vaut mieux tout annuler maintenant, jusqu’à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène», a-t-elle expliqué.

«Je veux que vous sachiez que je n’abandonne pas... et que, surtout, j’ai très hâte de vous revoir!» - Extrait du communiqué de Céline Dion

Les spectacles concernés sont au nombre d’une quarantaine un peu partout à travers l’Europe, en France, en Belgique, en Suisse et au Royaume-Uni, entre autres.

Céline Dion avait publié en décembre 2022 pour ses fans afin d'annoncer le report des spectacles de sa tournée mondiale Courage du printemps 2023 à 2024 et l'annulation de huit spectacles prévus à l'été 2023, et aussi pour faire le point sur son état de santé.

La chanteuse québécoise éprouve des problèmes de santé depuis un bon moment et précise qu'elle a été récemment diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare - le stiff person syndrome en anglais - qui, selon ses informations, atteint environ une personne sur un million. Cette maladie est à l'origine des spasmes musculaires dont elle souffre.

Avec de l'information de l'AFP.