Céline Dion a fait une apparition surprise dans les dernières minutes de la cérémonie des Grammy Awards, dimanche, pour annoncer que Taylor Swift avait remporté l'album de l'année.

La chanteuse québécoise est entrée sur scène alors que sa ballade The Power of Love était diffusée dans les dernières minutes de l'émission.

Il s'agissait de l'une de ses rares apparitions publiques depuis qu'elle a annoncé, il y a un peu plus d'un an, qu'elle avait été diagnostiquée comme souffrant du syndrome de la personne raide.

Céline Dion a été ovationnée par le public, tandis que Taylor Swift a été montrée en train de chanter les paroles du célèbre tube de Dion.

Nouvel album pour la star de la pop

Un peu plus tard, Taylor Swift est montée sur scène pour recevoir son Grammy pour Midnights.

Taylor Swift bat ainsi le record du plus grand nombre de prix Grammy dans cette catégorie, elle qui en a raflé quatre.

Elle a commencé son discours en remerciant son producteur et ami Jack Antonoff. «J'aimerais vous dire que c'est le moment le plus heureux de ma vie», a-t-elle ajouté, avant de souligner qu'elle se sentait autant heureuse lorsqu'elle créait de la musique et présentait des spectacles.

Plus tôt dans la soirée, Taylor Swift a profité de sa 13e victoire aux Grammy Awards pour annoncer que son nouvel album, Tortured Poets Department sortira le 19 avril.

«Je sais que la façon dont la Recording Academy a voté est le reflet direct de la passion des fans», a-t-elle souligné en acceptant le prix du meilleur album de pop vocale. «Donc, je veux remercier les fans en vous révélant un secret que je vous ai caché ces deux dernières années, à savoir que mon tout nouvel album sort le 19 avril. Il s'appelle The Tortured Poets Department. Je vais aller publier la couverture tout de suite dans les coulisses.»