Vous pourrez écouter et voir jouer Céline Dion dans un nouveau film intitulé Love Again, qui sortira le 12 mai prochain.

La chanteuse a dévoilé la bande-annonce du long métrage sur ses réseaux sociaux, à l'occasion de la Saint-Valentin, où l'on peut entendre son fameux titre It's All Coming Back to Me Now.

Écrite et réalisée par James C. Strouse, cette comédie dramatique et romantique met en avant Sam Heughan et Priyanka Chopra Jonas, qui ont les deux rôles principaux.

Rappelons qu'en décembre dernier, Céline Dion a annoncé le report des spectacles de sa tournée mondiale Courage du printemps 2023 à 2024 et l'annulation de huit spectacles prévus à l'été 2023. Aussi, elle a été récemment diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare: le Stiff Person Syndrome en anglais.