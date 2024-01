Le premier ministre Justin Trudeau et des personnes endeuillées ont commémoré lundi les victimes de la tragédie aérienne du vol PS752, survenue le 8 janvier 2020 en Iran, et ont demandé à ce que le gouvernement iranien en soit tenu responsable.

Toutes les personnes à bord de l'avion du transporteur Ukrainian Airlines ont été tuées lorsque des responsables iraniens ont abattu l'appareil peu après son décollage de Téhéran.

La plupart des passagers étaient à destination du Canada via l'Ukraine, dont 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents.

Les noms des victimes ont été lus à voix haute durant la cérémonie tenue à Richmond Hill, en Ontario, lundi, et un moment de silence en mémoire des personnes décédées a été observé.

Le mari de Maral Gorginpour, Fareed Arasteh, était à bord de l'avion. C'était trois jours après leur mariage, a souligné Maral Gorginpour. «Honnêtement, je suis toujours dans le déni. Je ne peux pas croire qu'il ne soit plus là.»

Celle-ci a mentionné l'attitude positive et le grand sourire de son mari. «Rien n'était impossible pour lui. S'il voulait quelque chose, quoi qu'il arrive, il l'obtenait», a-t-elle affirmé, avant d'ajouter qu'elle pensait à lui chaque fois qu'elle avait envie de jeter l'éponge.

Elle et d'autres familles de victimes cherchent encore des réponses. «Leurs vies ont été brutalement enlevées et, après quatre ans, nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé cette nuit-là.» Maral Gorginpour a précisé que le gouvernement canadien a fait beaucoup pour les familles des victimes, mais que le processus fut lent.

Le premier ministre Justin Trudeau et plusieurs autres responsables fédéraux, provinciaux et locaux ont assisté à la cérémonie à Richmond Hill.

«Aujourd'hui, on honore la mémoire de ceux qui ont perdu la vie et on est solidaire des citoyens iraniens qui subissent une oppression constante», a déclaré en français Justin Trudeau, lors des commémorations.

«Notre gouvernement va continuer à défendre les droits de la personne et à tout mettre en oeuvre pour que la justice soit rendue aux 176 personnes décédées lors de l'écrasement de l'avion et aux milliers d'autres qui ont perdu la vie aux mains du régime.»

Le premier ministre a ajouté que le Canada travaillait avec ses partenaires depuis des années pour que le régime iranien assume la responsabilité de ses actes. «Vos proches ont été tués à près de 10 000 kilomètres d'ici, il y a 1461 jours, mais c'est comme s'ils étaient tous là.»

En juillet dernier, le Canada et trois autres pays ont porté l'affaire devant la Cour internationale de Justice.

Justin Trudeau a également annoncé que le Canada et ses trois partenaires internationaux avaient entamé une procédure de règlement des différends contre l'Iran devant le conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale dans le cadre de la Convention de Chicago, l'accord international établissant les règles et normes fondamentales pour la sécurité des voyages aériens dans le monde.