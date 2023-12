Les cerfs du parc Michel-Chartrand seront abattus à l'automne 2024 conformément «au calendrier biologique de la faune», a confirmé la Ville de Longueuil mercredi.

EN COURS : la saga des cerfs de Longueuil



Ville annonce «opération de chasse contrôlée» à l’arbalète à l’automne 2024



117 bêtes selon chiffres de la Ville. Les opposants les contestent.@NoovoInfo #cerfs pic.twitter.com/DRGs5g9lgj — Étienne Fortin-Gauthier (@EtienneFG) December 13, 2023

Les bêtes seront tuées à l’aide d’arbalètes lors d’une opération de chasse contrôlée. Il y aurait 117 bêtes, selon la Ville.

«Préparer une telle opération en milieu urbain demande du temps, de la planification et de la précision, en plus des délais inhérents aux demandes de permis et aux appels d’offres», explique la mairesse de Longueuil Catherine Fournier.

«Plusieurs doivent penser comme moi qu’on est dans le Jour de la marmotte», a ajouté Mme Fournier en référence aux nombreux rebondissements qu’a connus ce dossier.

À la suite d’une saga qui aura duré plusieurs années, la Cour d’appel a finalement rejeté en octobre dernier la demande des défenseurs des droits des animaux et a donné le feu vert à la Ville de Longueuil afin d’abattre jusqu’à 100 cerfs de Virginie à des fins de contrôle de population.

Au début du mois de décembre, près de 400 cerfs de Virginie ont été abattus dans les parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno. La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) avait pour but de protéger les milieux naturels des deux parcs nationaux mis à mal par la surabondance des chevreuils.

La totalité de la viande de gibier recueillie sera redistribuée aux banques alimentaires.

Plus de détails suivront...