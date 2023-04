Le gouvernement du Québec déploie un nouveau programme de soins dentaires médicalement requis à partir du 1er avril, permettant de couvrir les frais de soins dentaires nécessaires avant certaines interventions chirurgicales.

Plus de 4000 personnes par année bénéficieront de soins dentaires avant certaines opérations, dans les cliniques en milieu hospitalier et dans certaines cliniques privées à travers la province.

«La santé buccodentaire ne devrait jamais être un frein pour se faire soigner. [...] Il arrive que des chirurgies soient reportées en raison d'une santé buccodentaire inadéquate. Le programme que nous mettons en place contribuera à éviter le report de chirurgies. Il s'agit d'un pas de plus pour améliorer l'accessibilité des services du réseau de la santé», a indiqué le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a récemment présenté son projet de loi sur la réforme en santé.

Plus précisément, Québec couvrira les soins pour les personnes qui sont sur une liste d'attente en vue de certaines chirurgies cardiaques, les moins de 18 ans en attente d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques, les adultes en attente d'une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques et les personnes sur la liste d'attente en vue d'une greffe d'organe.

Avec une enveloppe budgétaire récurrente de départ équivalant à 2 millions de dollars par Québec, ce programme vise 29 établissements. Les frais de soins seront directement couverts par les cliniques dentaires.

Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux s'occuperont du côté administratif, soit le remboursement des services effectués et de la reddition des comptes avec le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Quelques jours plus tôt, le gouvernement du Québec a annoncé vouloir se retirer du programme de soins dentaires du fédéral et demander une compensation. Le ministre fédéral de la Santé , Jean-Yves Duclos, se dit ouvert à la demande du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ), mais affirme que la compensation serait conditionnelle à ce qu'elle soit utilisée pour les soins dentaires au Québec.

Rappelons que le budget fédéral 2023-2024, déposé fin mars, poursuit l’implantation d’un programme de soins dentaires dont le coût est évalué à 13 milliards de dollars sur cinq ans.

Le document indique que «le régime couvrira les soins dentaires des Canadiens non assurés dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $» et qu'il «commencerait à offrir une protection d'ici la fin de 2023».

Avec les informations de La Presse canadienne