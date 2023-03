En perdant la vie de manière tragique lors d’une intervention policière survenue lundi soir à Louiseville, la sergente de la Sûreté du Québec (SQ) Maureen Breau est devenue la quatorzième policière à mourir en service depuis 2003.

Voici les 13 autres policiers morts en service lors des 20 dernières années.

Patrick Lévesque – 27 septembre 2003

L’agent de la SQ Patrick Lévesque avait 24 ans lorsqu’il est décédé dans l’écrasement d’un avion dans lequel il prenait place pour son travail, peut-on lire sur le site internet de l’Association des policiers retraités de la Sûreté du Québec.

Valérie Gignac – 14 décembre 2005

L’agente du Service de police de Laval (SPL) Valérie Gignac était âgée de 25 ans lorsqu’elle a été mortellement atteinte par un projectile d’arme à feu de haut calibre alors qu’elle répondait à un appel concernant une personne en crise.

Son assaillant, François Pépin, a plaidé coupable de meurtre non prémédité en mai 2018 et a alors été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 12 ans.

Daniel Tessier – 2 mars 2007

L’agent du SPL Daniel Tessier participait à une opération de démantèlement d’un réseau de distribution de drogue dans une maison de Laval lorsqu’il a été mortellement atteint par des projectiles d’armes à feu tirés par Basil Parasiris. L’homme de 42 ans comptait près de 18 années d’expérience au sein du SPL.

Basil Parasiris a été acquitté du meurtre de l’agent Tessier, avant d’être reconnu coupable de possession d’armes à feu illégales. Lors de son procès, il avait affirmé avoir agi en légitime défense et qu’il croyait faire face à des voleurs.

Éric Lavoie – 8 septembre 2008

Le maître-chien du SPL Éric Lavoie, 32 ans, a été impliqué dans un grave accident de la route alors qu’il était en devoir, le 12 août septembre 2005. Il a finalement succombé à ses blessures le 8 septembre 2008 après avoir été hospitalisé pendant plus de trois ans.

Mélanie Roy – 7 septembre 2009

La policière du Service de police de la Ville de Lévis Mélanie Roy a perdu le contrôle de son autopatrouille avant de terminer sa course dans un pilier de béton. Elle était âgée de 22 ans.

La CSST a constaté que la formation de l’agente Roy en matière de conduite en situation d'urgence était déficiente.

Sébastien Coghlan-Goyette – 14 novembre 2010

L’agent du poste de la MRC Vaudreuil-Soulanges Ouest de la SQ, Sébastien Coghlan-Goyette, avait 25 ans lorsqu’il est décédé dans un accident de voiture lors d’une intervention policière. Son véhicule a frappé un chevreuil avant de terminer sa course dans un arbre.

La stagiaire en technique policière Sophia Rigas, âgée de 22 ans, prenait aussi place à bord de l’autopatrouille et est décédée lors de l’accident.

Vincent Roy – 1er décembre 2011

L’agent du Service de police de Bromont Vincent Roy procédait à une interception routière de routine lorsqu’il a été happé mortellement par un camion. L’homme de 37 ans travaillait à Bromont depuis quelques mois seulement. Il évoluait auparavant au sein de la Gendarme royale du Canada (GRC) en Alberta.

Katia Hadouchi – 27 septembre 2012

L’agente du poste de la MRC de Matawinie de la SQ Katia Hadouchi, 23 ans, a perdu le contrôle de son autopatrouille alors qu’elle répondait à un appel.

Donovan Lagrange – 7 octobre 2012

L’agent de l'Unité de soutien en sécurité routière du district Montréal-Laval-Laurentides-Lanaudière de la SQ Donovan Lagrange est décédé après avoir été heurté par un véhicule lors d’une interception en bordure de route la veille.

L’agent Lagrange était âgé de 33 ans et comptait neuf ans de service au sein de la SQ.

Steve Déry – 2 mars 2013

Le policier du Corps de police régional Kativik Steve Déry intervenait dans le cadre d’une affaire de violence conjugale lorsqu’il a été atteint par des projectiles d’arme à feu. L’homme originaire d’Orléans avait 27 ans.

Thierry LeRoux – 13 février 2016

Le policier du Service de police de Lac-Simon Thierry LeRoux a été atteint mortellement par des projectiles d’arme à feu alors qu’il intervenait dans le cadre d’une dispute familiale. L’homme âgé de 26 ans travaillait pour le service de police depuis six mois.

Michel LeRoux, le père de Thierry, a partagé ses impressions sur la mort de la sergente Maureen Breau avec la cheffe d'antenne de Noovo Info Marie-Christine Bergeron. Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessous.

Jacques Ostigny – 21 septembre 2016

Le sergent au poste de la MRC de La Haute-Côte-Nord, région Côte-Nord-Saguenay-Lac-Saint-Jean de la SQ Jacques Ostigny a succombé à des troubles cardiorespiratoires à l’âge de 51 ans. Il effectuait alors des recherches afin de secourir des randonneurs en détresse. Il comptait 24 années de service.

Richer Dubuc – 6 mars 2017

L’agent de la GRC Richer Dubuc est décédé lors d’un accident de la route alors qu’il répondait à un appel d’urgence, non loin de la frontière entre le Québec et l’État de New York. Il a d’abord percuté un tracteur, avant de terminer sa course dans un arbre. Il était âgé de 42 ans.

Maureen Breau – 27 mars 2023

La sergente de la SQ Maureen Breau a été poignardée à mort lors de l'arrestation d'un suspect qui a ensuite été abattu. Elle comptait un peu plus de 20 ans d’expérience au sein de la Sûreté du Québec. Elle était affectée au poste de la MRC de Maskinongé.