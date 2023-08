Santé Canada rappelle une marque de gouttes pour les yeux, indiquant que l'utilisation du produit peut entraîner une croissance microbienne, augmentant le risque d'une infection oculaire.

Cet article est une traduction d'un article de CTV News.

Le rappel concerne les gouttes pour les yeux au cromolyn, un médicament en vente libre utilisé pour soulager les symptômes de la conjonctivite allergique chez les adultes et les enfants de cinq ans et plus.

Santé Canada a décrit dans son rappel un risque de croissance microbienne d'une bactérie appelée pseudomonas aeruginosa, pouvant entraîner une infection oculaire.

Selon l'avis publié vendredi, le rappel concerne tous les formats de 10 millilitres des gouttes pour les yeux au cromolyn.

Le rappel a été émis après que la division Pendopharm de Pharmascience Inc. ait testé le conservateur du produit et l'ait trouvé «moins efficace que prévu», ce qui entraîne un risque accru de moisissures et de bactéries, selon l'agence de la santé.

Santé Canada indique que les infections oculaires dues à des gouttes pour les yeux contaminés sont traitables, mais que des issues graves sont possibles pour les personnes susceptibles d'infection.

Pour ceux dont le système immunitaire a été affaibli par des affections telles que le cancer, le VIH/SIDA et le diabète, le pseudomonas aeruginosa peut causer des infections graves, y compris la pneumonie et les infections osseuses, ainsi que des infections sanguines et gastro-intestinales, et la méningite.

Dans de rares cas, une perte de vision et même le décès sont possibles, mais Santé Canada affirme que le risque de tout résultat grave pour les personnes en bonne santé est «relativement faible» - au point où l'agence dit que les infections causées par les gouttes pour les yeux pourraient même disparaître d'elles-mêmes.

Les signes d'infection peuvent inclure une douleur oculaire, des changements de vision, une sensibilité à la lumière, une rougeur de l'œil, un écoulement excessif et des pupilles anormales, indique Santé Canada.

Santé Canada encourage les Canadiens à cesser d'utiliser les produits rappelés et à les retourner à leurs pharmacies locales pour une élimination appropriée, et à consulter un professionnel de la santé s'ils ont des préoccupations en matière de santé.

Tout effet secondaire ou plainte doit être signalé à Santé Canada.