Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré lundi à la presse que la pression internationale en faveur d'un cessez-le-feu devenait de plus en plus présente et qu'Israël disposait d'une «fenêtre» de deux à trois semaines pour poursuivre ses opérations à Gaza avant que la pression en faveur d'un cessez-le-feu ne s'intensifie.



Toutefois, plus tard dans la journée, le ministre des Affaires étrangères a mentionné sur les réseaux sociaux qu'il n'y avait pas de sablier et qu'Israël poursuivrait son combat dans la bande de Gaza.



«Même lorsque le crédit international sera épuisé, nous continuerons à avancer vers nos deux objectifs: le démantèlement du Hamas et l’évacuation de tous les otages», a soutenu M. Cohen dans une vidéo diffusée sur X - anciennement Twitter.

Certains hommes politiques israéliens ont rejeté les commentaires de M. Cohen concernant les appels de plus en plus nombreux en faveur d'un cessez-le-feu.

«Avec tout le respect dû aux pressions politiques, notre engagement est d'abord envers les résidents du sud et les civils israéliens qui ont payé un prix lourd et terrible», a écrit le ministre de la Culture et des Sports, Miki Zohar, sur X.

«Nous devons gagner cette guerre et ramener les otages à la maison, peu importe le temps que cela prendra.»

