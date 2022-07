L'ex-joueur et entraîneur adjoint du CF Montréal, Jason Di Tullio, est décédé des suites d'un cancer, a annoncé le club vendredi.

«Nous nous joignons à l’immense peine que ce départ suscite chez les amateurs de soccer montréalais. Ce passionné du sport laisse dans le deuil ses coéquipiers, ainsi que d’innombrables joueurs qu’il aura inspirés par ses fonctions d’entraîneur et d’entraîneur adjoint», a fait savoir l'organisation via ses réseaux sociaux.

C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre entraîneur-adjoint et ancien joueur Jason Di Tullio, qui a succombé à un cancer. Nos pensées accompagnent sa famille, ses proches, ses collègues et ses anciens coéquipiers.

#LAGR7INTA pour toujours.#CFMTL pic.twitter.com/YVh8kHeSYd — CF Montréal (@cfmontreal) July 29, 2022

Di Tullio combattait depuis plus d'un an un cancer au cerveau. Il avait reçu un diagnostic de glioblastome de stade 4 en juin 2021, la forme la plus agressive du cancer du cerveau.

Avant de devenir entraîneur, Di Tullio a eu une carrière comme joueur professionnel. Le défenseur s'était joint à l'Impact de Montréal en deuxième division nord-américaine en 2022.

Il a disputé 75 matchs, dont 56 comme partant, totalisant un but et quatre passes. Il a pris sa retraite comme joueur en novembre 2007 après avoir raté toute la saison en raison d'une blessure au genou.

De 2015 à 2017, il a été entraîneur-adjoint avec la première équipe de l'Impact de Montréal. Auparavant, il avait été entraîneur à l'Académie, occupant les rôles d'entraîneur-chef de l'équipe U16 en 2011 et 2012, puis des U18 de 2013 à 2015.

Very sad day..

R.I.P Jason 💔💔🕊

On t’aime 🙏🏾 pic.twitter.com/W0xiqUyuUh — Hassoun Camara (@HassCamara6) July 29, 2022

Il a effectué un retour dans un rôle d'entraîneur-adjoint avec l'équipe première en mars 2021.

Nos plus sincères condoléances à la famille de Jason, ses amis et toute la communauté sportive de Montréal. 💙🖤 — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) July 29, 2022

«Un homme courageux, positif et passionné. Merci pour tout coach! Condoléances à sa famille», a écrit le milieu de terrain Samuel Piette du club montréalais sur Twitter.

Triste nouvelle ce matin 😔. Un homme courageux, positif et passionné. Merci pour tout coach! Condoléances à sa famille🕊💙 #LaGr7nta https://t.co/OHBQ1Xbn8K pic.twitter.com/rrk9zIXqAV — Samuel Piette (@samuelpiette) July 29, 2022

Avec des informations de RDS et de la Presse canadienne