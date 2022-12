Le milieu québécois Ismaël Koné serait sur le point d'être transféré à Watford, club de deuxième division anglais, selon le journaliste italien Fabrizio Romano.

Koné signerait un contrat à long terme dans les prochains jours. Il s'agirait du plus gros transfert de l'histoire du CF Montréal, rapporte Romano.



Les examens médicaux auraient déjà été approuvés. Le jeune milieu aurait également reçu d'autres offres d'équipes italiennes, allemandes et néerlandaises.

À 20 ans, le Montréalais a disputé 26 rencontres dans la MLS, récoltant deux buts et deux passes décisives à sa première année professionnelle et a représenté le Canada à la Coupe du monde au Qatar.

Canadian gem Ismael Kone is set to join Watford, here we go — it will be record transfer fee for Montreal 🚨🟡⚫️🇨🇦 #transfers



Pozzo’s project includes Watford and Udinese for near future — it’s the most attractive one for Kone despite offers from Italian, German, Dutch clubs. pic.twitter.com/6yIAPjFG7J