Le joueur désigné du CF Montréal Victor Wanyama a indiqué avoir tourné la page sur la saison houleuse qu'il avait vécue sous la gouverne de l'Argentin Hernan Losada l'an dernier, et assuré qu'il se concentrait maintenant sur la prochaine campagne du onze montréalais.

On se souvient tous de la sortie de Wanyama lors du bilan de fin de saison du Bleu-blanc-noir en octobre dernier, alors qu'il avait publiquement blâmé Losada pour son manque de communication.

Habituellement un des joueurs les plus utilisés de l’équipe montréalaise, le Kenyan n’avait disputé que 123 minutes lors des 12 dernières parties de la saison et il n’avait obtenu qu’un seul départ, soit le 20 septembre, contre le FC Cincinnati. Il avait petit à petit perdu son poste au profit du jeune Nathan Saliba, qui a beaucoup progressé de semaine en semaine.

«J’ai attendu. Au début, l’équipe gagnait alors je respectais la décision. Lorsque nous avons connu plus de difficultés, je suis allé voir Hernan pour avoir des raisons et il ne m’en a fourni aucune. J’étais surpris», avait dit Wanyama à l'époque.

Le vétéran âgé de 32 ans a visiblement retrouvé le sourire cette saison avec l'arrivée du nouvel entraîneur-chef Laurent Courtois. Wanyama est encore sous contrat avec le CF Montréal, et il avait déjà indiqué qu'il ne souhaitait pas quitter le club malgré ce différend avec son entraîneur-chef. Ce qu'il a de nouveau répété en visioconférence du camp d'entraînement du CF Montréal en Floride, lundi.

«Je recommence à être moi-même, vous savez, à retrouver mon jeu, mon plaisir de jouer et d'être entouré de mes coéquipiers. C'était assez difficile la saison dernière, mais présentement je suis très heureux de me retrouver sur le terrain, avec mes coéquipiers. De plus, peu importe qui jouera cette saison, tant que nous créons quelque chose à partir de nos forces individuelles, pour faire progresser l'équipe, alors c'est très bien. Je veux tout donner, mon 100 %, y aller avec tout mon coeur, pour aider cette équipe», a-t-il déclaré.

Wanyama a d'ailleurs été assez franc lorsqu'on lui a demandé ce qu'il appréciait de Courtois depuis qu'il s'est joint à l'équipe.

«Il est très clair dans ses intentions; il veut exploiter le plein potentiel de chacun d'entre nous. Il est très concentré sur la tâche qu'il a à accomplir, et il le fait très bien», a-t-il énuméré, au sujet du Français âgé de 45 ans.

Malgré tous les bons mots de Wanyama, ce dernier devra travailler sans relâche afin de maintenir sa place dans le onze partant puisque Courtois compte bien se servir du camp pour établir des compétitions internes — notamment en attaque.

«Quand je pense (à Wanyama), comme ç'a été le cas aujourd'hui lorsqu'il a été victime d'une faute d'un adversaire mais que j'ai laissé aller le jeu, je voulais voir les réactions. Pas celles individuelles, mais celles collectives. Il (Wanyama) a eu une réaction exemplaire, il a tenté de trouver des solutions, plutôt que de créer des problèmes. Ça, c'est Victor», a-t-il d'abord confié.

«Ceci étant dit, plusieurs joueurs sont en compétition (au camp). Il a connu quelques très bonnes semaines depuis le début du camp, mais il sera en compétition avec les autres joueurs, comme tous les autres d'ailleurs. Il devra donc s'assurer de continuer ainsi», a résumé Courtois.

L'ex-entraîneur de l'équipe de réserve du Crew de Columbus a du même souffle indiqué qu'il est «très content de l'effectif» à sa disposition. Quant à savoir s'il aimerait pouvoir compter sur un attaquant de renom tel que Josef Martinez, que des rumeurs persistantes lient au CF Montréal, Courtois a évité le piège.

«Bien amené, bravo, belle transition, mais je n'émettrai pas de commentaires», a-t-il conclu, en riant.

En fin de journée, le CF Montréal a indiqué que l’attaquant Chinonso Offor a été prêté au FC Arda Kardzhali, en première division bulgare, jusqu’à la fin de la saison 2024. Le club bulgare se réserve également le droit d’acquérir le joueur par transfert permanent.

Âgé de 23 ans, l’attaquant nigérien a été acquis par le CF Montréal le 5 août 2022 en provenance du Fire de Chicago. En 30 matchs de saison régulière en 2023, Offor a été titularisé à 14 reprises pour un total de 1503 minutes, inscrivant quatre buts.