La firme québécoise CGI annonce lundi qu’elle consacrera 1 milliard $ au cours des trois prochaines années pour soutenir la poursuite de l'expansion de ses services et solutions en intelligence artificielle (IA).

Le président et chef de la direction, George D. Schindler, précise que l’investissement sera développé en partenariat avec des clients.

Il signale que depuis plus de 20 ans, la firme montréalaise de technologies de l’information propose des technologies d'automatisation intelligente et d'IA dans ses services et solutions. Il estime que CGI peut maintenant tirer parti de cas d'utilisation éprouvés et de solutions sectorielles prêtes à l'usage en intelligence artificielle.

Il s'agit, selon CGI, du commencement d'une nouvelle vague d'innovation, une combinaison d’expertise humaine et d’utilisation éthique de la technologie.

En avril dernier, George Schindler soulignait que l'intelligence artificielle pourrait s'intégrer à des produits et services déjà offerts par la société.

CGI dit compter sur 91 000 conseillers et autres professionnels partout dans le monde.