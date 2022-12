Le prix des chambres d'hôtel à Val-d'Or continue de faire jaser.

Une publication Facebook a montré une chambre à 492$ dans les derniers jours, ce qui a indigné beaucoup de monde.

L'Office du tourisme de Val-d'Or offre un autre son de cloche.

L'organisation estime que d'autres chambres étaient disponibles ailleurs en ville ce soir-là et à des prix moindres. C'est une information qui est cependant dure à valider.

Pour la directrice générale de l'Office, Nancy Arpin, une chose est sûre, il vaut mieux s'y prendre tôt et magasiner :

«Dans cette fin de semaine, il y avait plein de chambres disponibles à la moitié du prix. Le consommateur avait le choix de ce prix-là dans cet hôtel-là. On encourage les gens à réserver d'avance. Quand on arrive avec les prix plus élevés, c'est souvent parce que c'est la dernière chambre disponible.»

Nancy Arpin admet qu'il est difficile de légiférer une entreprise privée.

Elle ajoute cependant que la situation hôtelière est difficile à Val-d'Or :

«On a perdu beaucoup d'unités d'hébergement dans les dernières années. Des établissements ont été vendus et ne font plus d'hébergement. Le Prélude avait 26 chambres et le Manoir Lamaque 5. Ça peut faire une différence quand on arrive avec des événements majeurs.»

Nancy Arpin tend la main aux organisateurs du tournoi, tout en rappelant que la majeure partie des gros événements bénéficient d'un tarif de groupe.