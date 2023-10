Le ministre fédéral de l'Industrie, François-Philippe Champagne, souhaite que les épiciers canadiens aient plus de transparence à l’égard de la population dans leurs projets de stabilisation des prix.

Plus tôt en octobre, le ministre Champagne a annoncé que les principales chaînes canadiennes d’alimentation, Loblaw, Metro, Walmart, Costco et Empire, qui compte notamment les bannières IGA et Sobeys, avaient soumis au gouvernement fédéral des plans initiaux sur la façon dont ils stabiliseraient les prix face à une inflation élevée. Le gouvernement avait convoqué les chefs de ces entreprises à Ottawa le mois dernier, exigeant qu'ils présentent un tel plan avant l’Action de grâce, sinon, des mesures fiscales seraient prises.

Lors de l'annonce du 5 octobre, François-Philippe Champagne a déclaré que ces plans comprenaient des réductions, des gels de prix et des campagnes d'égalisation des prix. Il n'a pas divulgué beaucoup de détails à ce moment-là, affirmant qu'il souhaitait que les épiciers se fassent concurrence.

Mais dans une entrevue avec La Presse Canadienne lundi, le ministre a invité les épiciers à être plus ouverts. «Ils nous ont expliqué le genre de choses qu'ils ont l'intention de faire, mais je pense qu'ils ont peut-être été différents dans leur approche avec la population».

La Presse Canadienne a contacté les épiciers la semaine dernière pour leur demander plus de détails sur leurs engagements envers le gouvernement fédéral. Loblaw et Costco n'ont pas répondu et Metro a refusé de commenter. Une porte-parole de Walmart a déclaré que l'entreprise avait promis de continuer à proposer des «prix bas quotidiens», ce qui fait référence à sa stratégie consistant à proposer des prix bas sur une base régulière, plutôt qu’en promotion seulement.

Pendant ce temps, une porte-parole de Sobeys, qui appartient à Empire, a répondu vendredi en disant que la société ne divulguait pas son plan pour des raisons de concurrence. «Nos projets sont sensibles sur le plan concurrentiel et nous n'avons pas l'intention d'en discuter avant leur lancement dans nos magasins», a précisé Karen White-Boswell, directrice des communications externes d'Empire.

Cela contraste avec la situation similaire qui s’est produite en Europe au cours de la dernière année.

Au Royaume-Uni, le géant de l'épicerie Asda a annoncé en juin son intention de geler les prix de 500 produits jusqu'à la fin du mois d’août. Le gouvernement de la France a quant à lui a conclu un accord de trois mois avec les chaînes de supermarchés plus tôt cette année pour qu'elles réduisent les prix de centaines de produits de base et d'autres aliments.

Bien que François-Philippe Champagne ait régulièrement cité ces pays comme exemples à suivre, il a déclaré que les épiciers canadiens ne sont pas habitués à l'intervention gouvernementale et que de les convoquer à une réunion à Ottawa était déjà un grand pas à franchir pour le gouvernement fédéral. «Nous secouons l'arbre», a-t-il illustré. «Il ne s'agit pas d'une industrie réglementée (comme celle des télécommunications) où ils sont habitués à travailler avec le gouvernement pour obtenir des résultats.»

La décision de faire pression sur les épiciers pour qu'ils s'attaquent à la hausse des prix faisait partie d'un ensemble de mesures annoncées par le premier ministre Justin Trudeau à la fin d’une réunion du caucus libéral le mois dernier qui visait à aborder l'abordabilité et le logement. «Pendant l'été, je pense que nous sommes tous allés écouter les Canadiens et il est devenu très clair lorsque nous nous sommes réunis en caucus que ce que nous avons entendu de la part des Canadiens concernait vraiment le logement et l'abordabilité», a expliqué M. Champagne.

Les sondages de l'été ont révélé que le soutien au Parti libéral (PLC) au pouvoir a chuté, en grande partie au profit du Parti conservateur (PCC) qui se concentre depuis des mois sur les questions d'accessibilité financière.

Les libéraux ont affirmé que d’amener les épiciers à stabiliser les prix était une façon de prendre des mesures immédiates pour répondre aux inquiétudes financières des gens, mais lors de l’entrevue, M. Champagne a reconnu que la solution aux prix élevés des produits alimentaires, à long terme, dépendait des forces de la concurrence. «En fin de compte, trois entreprises au Canada et trois grands épiciers contrôlent plus de 60 % du marché. Et la meilleure façon de résoudre ce problème et de stabiliser les prix à moyen et long terme est de créer davantage de concurrence", à son avis.

Les libéraux ont également présenté un projet de loi qui apporterait plusieurs changements au droit de la concurrence au Canada. Le ministre Champagne a promis que la réforme serait présentée, mais il n’a pas précisé quand.