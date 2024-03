La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) s’est associée avec Molson pour plusieurs années, entraînant du même coup un changement important sur les uniformes des équipes du circuit.

Dans un communiqué publié mardi, la LPHF a révélé que le partenariat stratégique sera déployé le vendredi 8 mars lors de La Journée internationale des droits des femmes en marge de la campagne See My Name de Molson, visant un gain de popularité des joueuses de la LPHF auprès du grand public.



Alors que Molson deviendra un commanditaire important sur les maillots des six équipes de la ligue, ce dernier prendra la place des noms des joueuses au dos du chandail. Les noms se retrouveront dorénavant sous le numéro, au bas du maillot.

We are proud to announce a multi-year partnership with Molson!



Molson will be sponsoring the space above PWHL jersey numbers, usually covered by players’ hair, with unique jerseys making a special appearance on International Women’s Day.

