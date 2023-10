Après avoir perdu leur tentative d’arrêter la construction sur le site d’un ancien hôpital de Montréal, un groupe de femmes autochtones qui croient qu’il pourrait y avoir des tombes anonymes à cet endroit dit craindre que les preuves puissent être compromises si les travaux se poursuivent.

Les travailleurs veulent déplacer des tas de matériaux — sans les trier — qui ont été excavés d’une zone où des chiens renifleurs ont indiqué que des restes pourraient être localisés, a déclaré lundi aux journalistes une porte-parole du groupe connu sous le nom de «Mères mohawks».

Déplacer ces matériaux sans les analyser au préalable risque de rendre plus difficile la recherche de corps potentiels sur le site, où l’Université McGill agrandit son campus du centre-ville, a déclaré Kwetiio, qui utilise un seul nom.

«Vous voulez récupérer des restes qui doivent être examinés, qui doivent faire l’objet d’une enquête et vous voulez simplement les ramasser et les jeter dans un camion et les déplacer ailleurs, a-t-elle déploré. Eh bien, que se passe-t-il si vous trouvez quelque chose dans cette pile ailleurs ? Vous aurez déjà commencé votre construction ici, mettant en péril les preuves qui s’y trouvent.»

Le mois dernier, les «Mères mohawks» n’ont pas réussi à obtenir une ordonnance judiciaire d’urgence pour arrêter les fouilles sur une partie du site de l’ancien hôpital Royal Victoria, où œuvrait un institut psychiatrique. Le gouvernement du Canada est cité dans une demande de recours collectif déposée en 2019 qui allègue que l’État a financé des expériences psychiatriques abusives — qui font partie du tristement célèbre programme MK-ULTRA — sur des patients vulnérables de l’institut dans les années 1950 et 1960.

Kwetiio a rappelé que des personnes qui se trouvaient à l’hôpital psychiatrique ont vu des enfants attachés à des lits et des chaises et que les restes de ces enfants pourraient avoir été enterrés sur le site.

Une entente honorée

La Société québécoise des infrastructures (SQI), qui supervise le projet d’agrandissement du campus, a déclaré que les pieux sont déplacés à la demande des archéologues, qui souhaitent trier les matériaux dans un endroit plus sûr et plus calme, à l’écart des travaux en cours.

«La terre est déplacée un tas à la fois, pour éviter le mélange. Un archéologue supervise le chargement du camion, tandis qu’un autre supervise le déchargement. Chaque tas est clairement identifié et une procédure prioritaire de criblage est élaborée», a écrit la porte-parole Anne-Marie Gagnon dans un courriel lundi, ajoutant que les pieux sont recouverts d’un matériau résistant aux intempéries pour les protéger des éléments.

Le SQI et l’Université McGill affirment honorer une entente conclue avec les «Mères mohawks».

«Des moniteurs culturels nommés par les “Mères mohawks” ont eu accès au site pour toutes les phases des travaux», a écrit lundi le porte-parole de McGill, Michel Proulx, dans un courriel. «À ce jour, aucune preuve n’a été trouvée pour étayer la présence de tombes anonymes.»

Kwetiio martèle que McGill et l’agence des infrastructures du Québec n’agissent pas de bonne foi. Elle affirme que McGill et la province se sont engagées à fouiller minutieusement, dans un rayon de 10 mètres, les zones où des chiens renifleurs ont signalé que des restes humains pourraient être trouvés — mais cela ne se produit pas.

«On nous empêche de mener une enquête appropriée», a-t-elle dit.

Le groupe souhaite également fouiller un bâtiment situé dans un rayon de 10 mètres, en raison de la possibilité que des restes soient retrouvés dans le sous-sol.

Manque de communication déploré

Un observateur affilié aux «Mères mohawks» a récemment découvert ce qui semble être la semelle en cuir d’une chaussure d’enfant, selon Kwetiio. Lorsque la chaussure a été remise, les mères ont été informées — à leur grande surprise — que des os avaient également été découverts.

«On ne nous dit pas quand les choses seront trouvées», a-t-elle souligné, ajoutant qu’elle n’avait reçu aucun détail sur l’endroit où se trouvaient les ossements ni s’ils étaient humains ou animaux.

McGill affirme que selon un bioarchéologue qui a fouillé le site, les restes trouvés étaient des ossements d’animaux.

«La firme archéologique confirme également qu’elle ne considère pas qu’aucun des objets découverts lors des fouilles ne constitue des découvertes significatives ni qu’ils constituent des preuves de restes humains ou de tombes», a ajouté M. Proulx.

Des fouilles archéologiques ont été menées dans la zone où des chiens ont identifié la possibilité de restes humains, ainsi que dans neuf autres zones où un radar pénétrant dans le sol a suggéré la présence possible de tombes anonymes, a-t-il indiqué. Aucune autre preuve de dépouilles ou de tombes n’a été trouvée.

Les poursuites judiciaires des «Mères mohawks» contre McGill et la province ont débuté en mars 2022, lorsqu’elles ont intenté une action civile pour arrêter la construction. En octobre dernier, elles ont obtenu une injonction ordonnant une pause dans les travaux d’excavation, un juge estimant que les rénovations causeraient un préjudice irréparable. Après plusieurs séances de médiation, les Mères et McGill sont parvenues à un accord le 6 avril. Les moniteurs culturels sont également autorisés sur place pour observer.

L’accord stipule que si aucune tombe n’est immédiatement trouvée, les travaux de fouille peuvent commencer de manière continue et de manière sensible en cas de découverte inattendue.