Nous avons tous vu le cauchemar des bagages dans les aéroports : des valises empilées par centaines - des tâches de couleur dans une mer de noir. Et il n'y a pas que le Canada. De Londres à Düsseldorf en passant par Amsterdam, les voyageurs passant par les aéroports internationaux à l'étranger sont également confrontés au chaos aéroportuaire.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Marybeth Bond a passé un mois ce printemps à voyager dans quatre pays différents d'Europe sans s'occuper des tracas de l'enregistrement des bagages, et elle vient de voler de la Californie au Connecticut pour une union familiale le 4 juillet avec son mari – encore une fois avec juste un bagage à main.

«Quelle différence cela fait», a déclaré Bond, l'auteur d'une douzaine de livres de voyage et l'un des blogueurs derrière GutsyTraveler.com, lors d'un entretien téléphonique lundi.

«Le bagage à main est la seule solution, car vous contournez alors le contrôle des bagages. Lorsque vous descendez de l'avion, vous êtes le premier à sortir rapidement de l'aéroport. Et c'est chaotique là-bas».

Vous n'avez peut-être aucun contrôle sur le cauchemar des longues files d'attente et des vols annulés, mais vous pouvez avoir un certain contrôle sur le fait que vous passiez les premiers jours de vos vacances avec ou sans vos essentiels de voyage.

Des traqueurs Bluetooth au choix de la bonne valise, voici quelques trucs et astuces pour minimiser vos risques d'accident de bagages à l'aéroport.

Choisissez le bon bagage

Certaines personnes pourraient recommander d'utiliser une valise rigide légère pour minimiser la tentation de suremballer, mais Bond et CeeCee Chilanga, un expert en style basé à Toronto et fondateur de Dapper Style Mint, recommandent tous deux d'utiliser des bagages souples pour sa flexibilité et son évolutivité. Ils sont également livrés avec des poches extérieures pour un accès rapide et facile aux objets qui peuvent avoir besoin d'être retirés à la sécurité.

«Les bagages souples, vous pouvez les ranger et ils se dilatent... et puis je fais généralement soit un sac à dos, soit un sac de sport comme deuxième article personnel», a déclaré Chilanga, qui vole rarement avec des bagages enregistrés, à CTVNews.ca dans une interview.

«Je déteste faire la queue pour les bagages si je n'y suis pas obligé.»

Elle dit que les sacs à main sont une perte d'espace et à la place, met son portefeuille et son passeport dans un sac banane ou un petit sac à bandoulière qu'elle peut ranger sur le côté de son sac de sport ou glisser sous sa veste.

Si vous optez pour un sac de sport au lieu d'une valise, pensez à un sac à roulettes pour avoir la possibilité de le faire rouler à la place.

Les styles de valises préférés de Bond sont des styles légers et «spinner» à quatre roues qui peuvent être facilement poussés au lieu de tirés.

Traceurs Bluetooth

Pour 40 $ et plus, ces dispositifs de repérage alimentés par batterie peuvent être placés dans vos bagages pour vous aider à retrouver vos bagages dans une foule de valises.

Popularisés à l'origine comme une méthode de suivi des clés, des portefeuilles et même des animaux de compagnie égarés, les trackers Bluetooth comme AirTag d'Apple, SmartTag de Samsung ou Tile envoient des informations à votre téléphone portable afin que vous sachiez exactement où ils se trouvent. Ils ne consomment pas beaucoup d'énergie et ont généralement une portée d'environ 100 à plus de 300 pieds, selon la force du signal Bluetooth entre le tracker et votre téléphone. Ils peuvent également émettre une alarme pour vous aider à localiser l'objet manquant. Lorsque l'élément est en dehors de la portée Bluetooth, de nombreux modèles affichent l'emplacement le plus récent du tracker.

Certains modèles ne fonctionnent qu'avec des appareils, des marques et des systèmes d'exploitation spécifiques, comme iOS et Android. L'AirTag, par exemple, ne fonctionne qu'avec l'iPhone. Mais il fonctionne sur le système Find My d'Apple, qui permet de suivre votre article via le réseau d'appareils de l'entreprise. Cela permet à l'emplacement de votre AirTag d'être mis à jour fréquemment même si vous êtes hors de portée, et permet un suivi plus précis.



Jacques Bernier cherche son vélo parmi une pile de bagages non réclamés à l'aéroport Pierre Elliott Trudeau, à Montréal, le mercredi 29 juin 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Ryan Remiorz

Certains traceurs utilisent un GPS, qui offre une couverture beaucoup plus importante que le Bluetooth, mais nécessite un abonnement, et tous les pays n'utilisent pas la même technologie de réseau cellulaire.

Comme l'a écrit PC Magazine dans son examen des trackers, «Pensez à la façon dont vous envisagez d'utiliser un tracker Bluetooth... certains modèles fonctionnent mieux pour certaines applications que d'autres.»

Le choix des vêtements...

Une astuce clé pour voyager léger est d'apporter des vêtements à faible entretien que vous pouvez superposer, mélanger et assortir. Et commencez tôt - n'attendez pas la veille, conseillent Chilanga et Bond.

«Il s'agit simplement d'être conscient de ce que vous allez réellement porter et de votre poids», explique Chilanga, qui vérifie toujours la météo avant de faire ses valises au cas où la température ne serait pas saisonnière.

Commencer tôt signifie vous donner le temps de réfléchir à ce dont vous avez besoin et à ce dont vous n'avez pas besoin. Chilanga vise à obtenir trois à quatre possibilités de combinaisons différentes pour chaque vêtement qu'elle apporte afin de minimiser le nombre d'articles qu'elle doit emballer.

«Donc, préparez les choses à l'avance et assurez-vous que si je prends un haut, de combien de façons puis-je le maximiser avec différentes tenues», a-t-elle expliqué.

«N'oubliez pas que les autres ne remarquent pas si vous portez la même chose tous les jours - vous seul le remarquez», a ajouté Bond. Une chemise blanche avec une écharpe différente trois jours de suite et les gens pensent que je porte quelque chose de différent, dit-elle.

Chilanga et Bond évitent également les tissus qui nécessitent des soins supplémentaires, donc rien qui doit être nettoyé à sec ou repassé, par exemple. Bond vérifie si l'article réussit le test de lavage, de séchage et de réutilisation.

«Il y a maintenant tous ces tissus merveilleux que vous pouvez obtenir là où vous pouvez les laver et ils sèchent en quelques heures et vous les portez à nouveau, sans plis», a-t-elle déclaré.

Bond suggère également d'éviter les bijoux coûteux et les livres qui peuvent être lourds. Apportez plutôt des livres électroniques. L'article le plus lourd que vous emballez devrait être vos chaussures et portez les plus volumineux sur vos pieds si vous apportez plus d'une paire. Le maquillage et les autres articles de toilette peuvent également augmenter rapidement en termes de poids et d'espace, alors prenez ce dont vous avez besoin et mettez-les plutôt dans des contenants plus petits.

Voyager avec des enfants

Si vous avez des enfants, voyager «léger» peut être délicat. Leurs vêtements peuvent être plus petits et prendre moins de place, mais ils ont souvent besoin d'autres articles essentiels. S'ils sont assez vieux, Bond dit que c'est une bonne leçon de les faire emballer et de ne pas les laisser emporter trop de jouets et de livres.



Les voyageurs font la queue à la sécurité de l'aéroport d'Heathrow à Londres, le mercredi 22 juin 2022. (AP Photo/Frank Augstein, Fichier)

Chilanga dit que s'il y a un accès facile à un Walmart ou à un autre magasin similaire, envisagez d'acheter des articles volumineux comme des couches supplémentaires à destination au lieu d'emballer une semaine de ce dont ils ont besoin.

Pas d'espace gaspillé

Chilanga et Bond roulent leurs vêtements pour s'assurer que chaque recoin de leurs bagages et de leur sac est maximisé.

«Je roule des choses et je les mets dans mes chaussures, je les mets dans mon chapeau, dans n'importe quel petit coin où je peux ranger des choses. Donc, généralement, même pour un voyage de cinq jours, je pourrais probablement m'en tirer avec un bagage à main», explique Chilanga.

Certains experts ont recommandé d'utiliser des «cubes d'emballage» pour organiser et contenir les vêtements dans les bagages, mais ils peuvent prendre plus de place. Une autre méthode d'emballage est le regroupement, qui aide à réduire les plis et les plis. Les vêtements sont enroulés en couches autour d'un objet central ferme - une pochette avec des chaussettes et des sous-vêtements par exemple - jusqu'à ce que vous ayez un paquet de vêtements. Certains voyageurs utilisent des sacs de compression ou des sacs étanches étanches populaires en camping comme options alternatives d'organisation et d'économie d'espace.

Et au cas où la compagnie aérienne déciderait à la dernière minute de vous faire vérifier votre bagage à main, assurez-vous toujours qu'au moins une tenue, des sous-vêtements et d'autres articles essentiels se trouvent dans votre deuxième sac à dos ou sac de sport personnel. Assurez-vous d'avoir votre pièce d'identité à l'intérieur et à l'extérieur de vos bagages et qu'elle apparaisse exactement comme sur le billet d'avion, conseille Bond.

« Portez toujours ce dont vous ne pouvez pas vous passer – c'est toujours votre passeport, c'est toujours n'importe quel médicament que vous prenez », a-t-elle déclaré.

«Certaines choses sans lesquelles vous ne quittez jamais la maison - votre patience et votre sens de l'humour. Parce que les choses vont mal tourner. Tu dois juste en rire», conclut-t-elle.