Le fils aîné de la reine Élisabeth II, Charles, a accédé au trône d’Angleterre jeudi, à la suite du décès de sa mère.

Âgé de 73 ans, il portait le titre de prince de Galles depuis l’âge de 9 ans. Il était devenu en 2017 le prince ayant attendu le plus longtemps d’accéder au trône dans l’histoire du Royaume-Uni. Sa seconde épouse, Camilla, devient quant à elle reine consort.

À titre de nouveau souverain du Royaume du Commonwealth, Charles III porte aussi le titre de roi du Canada.

Plusieurs mois pourraient toutefois s'écouler avant la cérémonie de couronnement. La reine Élisabeth II, par exemple, avait attendu 16 mois après le décès de son père, le roi George VI.

La première ministre britannique Liz Truss a annoncé jeudi que le nouveau monarque sera dorénavant connu sous le nom de Charles III, bien qu'il aurait pu choisir n'importe lequel de ses quatre prénoms: Charles Philip Arthur George.

«Grande tristesse»

La première communication officielle du nouveau roi était, sans surprise, un hommage à sa défunte mère.

«Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille», a notamment le roi Charles.

Son fils aîné William devient le premier prétendant au trône, suivi de son fils aîné le prince Georges, de sa fille Charlotte et de son plus jeune fils Louis.

Le prince Harry, jadis troisième dans l'ordre de succession, glisse au cinquième rang.

Protocoles à venir

Dans les 24 heures suivant le décès d'un monarque, le nouveau monarque est formellement proclamé dès que possible au palais de St. James, à Londres, par l'«Accession Council». Ce conseil est composé de membres du Conseil privé, dont des ministres de premier plan du cabinet, de juges et de leaders de l'Église d'Angleterre, qui sont convoqués au palais pour la rencontre.

Le Parlement britannique sera ensuite rappelé pour que les parlementaires prêtent allégence au nouveau roi.

Le nouveau monarque jurera devant le Conseil privé au palais de St. James de préserver l'Église d'Écosse, tel que stipulé par l'Acte d'Union de 1707.

La proclamation du nouveau monarque sera alors lue publiquement au palais de St. James, tout comme à Édimbourg, Cardiff et Belfast ― les capitales des quatre nations qui composent le Royaume-Uni.

Charles doit déclarer devant le Parlement, dès le premier jour de sa session après l'accession ou au moment de son couronnement, selon la première éventualité, qu'il est un fidèle protestant. Cela est exigé par l'Accession Declaration Act de 1910.

Il doit aussi prêter le serment de couronnement prévu par le Coronation Oath Act de 1689, l'Act of Settlement de 1701 et l'Accession Declaration Act.

Il doit être en communion avec l'Église d'Angleterre, une règle flexible qui a permis aux rois George I et George II de régner même s'ils étaient des luthériens.

Avec Associated Press