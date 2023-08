Après avoir diffusé ses chansons au compte-gouttes dans les derniers mois, Charlotte Cardin dévoile finalement son nouvel album, vendredi.

Ce nouvel opus, intitulé 99 Nights, comprend plusieurs extraits qu'on a pu entendre dans les derniers mois, dont Confetti, Looping et Jim Carrey.

Le nouvel album d'une douzaine de titres a été réalisé avec des artisans qui ont collaboré avec Dua Lipa, Kanye West, Justin Bieber et Miley Cyrus.

Elle a aussi coécrit la chanson Next to You avec l'auteur-compositeur-interprète québécois Patrick Watson.

Charlotte Cardin effectue en ce moment une tournée internationale, qui prévoit des arrêts notamment aux États-Unis, en Turquie, en Allemagne et en France.

Plusieurs dates sont aussi prévues au Québec et au Canada jusqu'au début de l'année prochaine.

Avant son départ en Europe en septembre, elle s'arrêtera à Trois-Rivières et Québec.