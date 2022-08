Une importante chasse à l'homme est en cours à Montréal-Est pour retrouver un individu armé et dangereux, mais le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a levé le périmètre de sécurité à Rivière-des-Prairies. La police cherche toujours un suspect armé qui serait possiblement lié à une fusillade survenue vers minuit dans le secteur.

Le SPVM a été appelé à se rendre devant un commerce à l'angle du boulevard Maurice-Duplessis et de la 27e avenue à Rivière-des-Prairies pour venir en aide à une femme de 25 ans blessée par balle. La victime a été conduite à l'hôpital où on ne craint pas pour sa vie. On ne connaît pas encore la raison pour laquelle elle était ciblée par les agresseurs.

À leur arrivée sur place, les patrouilleurs du SPVM ont pris en chasse un véhicule suspect qui fuyait les lieux à haute vitesse avec quatre individus à bord. Quelques minutes plus tard, le conducteur a perdu la maîtrise de l'engin pour percuter un bâtiment industriel. Deux suspects ont été arrêtés sur place alors que deux autres individus ont pris la fuite à pied. L'un d'eux serait parvenu à échapper aux autorités alors que le deuxième se cacherait, aux dernières nouvelles, dans le quadrilatère situé entre l'autoroute 40, les rues Marien, Broadway et le boulevard Henri-Bourassa.

La recherche d'indices est toujours en cours et aucune arrestation supplémentaire n'a été effectuée. Au moment d'écrire ces lignes, la rue Broadway était toujours fermée à la circulation puisqu'une voiture accidentée était toujours là. Au moins une arme à feu a été retrouvée sur place par les policiers.



Crédit photo - Cosmo Santamaria

Une petite armée pour retrouver un seul homme

Les moyens déployés par les forces policières pour cette chasse à l'homme sont dignes d'un scénario d'Hollywood avec un véhicule blindé en plus des groupes d'intervention tactique du SPVM et de la Sûreté du Québec. L'hélicoptère de la SQ a également survolé le secteur à partir d'environ 8h30 pour retrouver un individu possiblement armé et dangereux.



Crédit photo - Cosmo Santamaria

« C'est parfaitement normal d'avoir plusieurs policiers avec un individu potentiellement armé dans le secteur. Les armes à feu sont un véritable fléau et on ne connait pas toujours la portée de ces armes-là (...) On ne veut surtout pas qu'une balle perdue puisse blesser un citoyen qui se trouvait aux abords de la scène», indique le porte-parole du SPVM Manuel Couture.



Cette chasse à l'homme survient le lendemain du 19e homicide à survenir à Montréal cette année. Un jeune de 26 ans sans histoire a été abattu à Montréal-Nord dans le stationnement de l'école secondaire Lester B. Pearson mercredi soir. La victime est Jayson Colin 26 ans. Il se trouvait avec trois amis lorsqu'un tireur cagoulé a ouvert le feu. Un homme de 25 ans a aussi été blessé dans cette fusillade, mais on ne craint pas pour sa vie.