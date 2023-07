Un avocat de Montréal et coureur d’ultramarathon prend une pause dans sa pratique pour se lancer dans un périple de 4500 kilomètres à pied jusqu’au Mexique - et tout cela à cause des papillons.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Le 29 juillet, l’ultramarathonien Anthony Battah commencera sa randonnée, appelée Ultra-Trail Monarch, qui prendra plusieurs mois à compléter. Il suivra le chemin migratoire du papillon monarque en voie de disparition.

«C’est l’ultime ultramarathon. Il emprunte ce chemin du Canada au Mexique chaque année», a-t-il déclaré.

L'objectif de M. Battah est d'aider à sauver ce pollinisateur qui lui tient tant à cœur.

«Ils sont en danger», a-t-il dit. «Ils ont perdu leur habitat principalement à cause de nous, les humains.»

Il entamera son périple à l’Insectarium de Montréal, parcourant en moyenne 50 kilomètres par jour pendant 90 jours, traversant trois pays tandis que les papillons commencent leur migration hivernale.

Les papillons monarques sont d’importants pollinisateurs, mais leur population a connu une forte baisse depuis des décennies.

Leurs habitats sont menacés par la déforestation, les pesticides et les changements climatiques.

Tout au long de son parcours, M. Battah plantera de l'asclépiade (plante alimentaire des papillons monarques) ainsi que d'autres fleurs riches en nectar.

Tout comme les coureurs d'ultramarathon, les monarques ont besoin de stations pour se reposer et se ravitailler.

M. Battah espère que cela aidera les futures générations de papillons monarques.

«L’asclépiade est extrêmement importante pour la cause», a-t-il dit. «C’est une plante indigène et la seule plante sur laquelle le monarque peut se reproduire, grandir, se nourrir et devenir un papillon. Donc toute la métamorphose se fait principalement grâce à cette plante.»

Le coureur espère encourager d’autres personnes à sauver ces papillons et à protéger la biodiversité.

«Je veux inspirer les gens à passer à l’action, je crois vraiment que nous devons élever notre niveau, chacun individuellement et collectivement», a-t-il affirmé.

Même la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a laissé un message de soutien à M. Battah, l’encourageant dans son périple.

Il ne le fera pas seul, cependant ; sa femme et sa fille le suivront à vélo.

«C’est une grande affaire de famille, un grand projet collectif. Nous l’espérons», a-t-il dit.