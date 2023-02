Près de 400 migrants qui sont passés par le chemin Roxham samedi et dimanche ont été redirigés vers d'autres provinces canadiennes, se félicite la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette.

«On commence à avoir des résultats, s'est-elle réjouie en mêlée de presse. On est très contents de ça, on espère que ça va se maintenir dans le temps et que ça va être ça la nouvelle approche de gestion de la frontière.»



Le gouvernement de François Legault martèle depuis des mois que la capacité d'accueil du Québec est atteinte et même dépassée.

Mardi, Mme Fréchette a indiqué que huit demandeurs d'asile qui étaient passés par le chemin Roxham samedi et dimanche étaient restés au Québec, tandis que 380 avaient été redirigés, notamment vers l'Ontario.

Elle a déclaré que le fédéral avait réservé un bloc de 500 chambres d'hôtel en Ontario. «C'est quelque chose qui aide au Québec», selon la ministre.

«Il y avait une pression importante qui était mise sur nos programmes gouvernementaux et également sur les organismes d'accueil», a-t-elle ajouté

Legault s'adresse à l'ambassadeur

Le premier ministre François Legault a plaidé mardi pour la modification de l'entente sur les tiers pays sûrs auprès de l'ambassadeur des États-Unis au Canada.

M. Legault a rencontré David L. Cohen en fin de matinée dans son bureau du Conseil exécutif à Québec.

«Je lui ai dit: ''Je ne comprends pas que ce soit aussi long que ça à régler avec les États-Unis''. Ce qu'on demande, c'est que l'entente sur les pays tiers sûrs soit appliquée à tous les points d'entrée, incluant Roxham.»

L'entente sur les tiers pays sûrs fait en sorte qu'un réfugié potentiel se présentant à un poste frontalier officiel canadien et ayant d'abord foulé le sol américain est refoulé puisqu'il doit poursuivre sa demande d'asile dans le premier «lieu sûr» où il est arrivé.

Ainsi, des personnes souhaitant tout de même demander l'asile au Canada traversent la frontière canado-américaine par des passages de fortune, comme le chemin Roxham. Une fois qu'ils sont au Canada, leur demande d'asile peut être traitée.

L'entretien était fermé aux médias, mais l'ambassadeur a par la suite émis un message par Twitter. Il a dit qu'il avait discuté de l'avancement d'objectifs communs du Canada et des États-Unis, en évoquant notamment l'énergie verte et le commerce. Mais M. Cohen a aussi précisé que le premier ministre avait milité pour la refonte de l'entente sur les tiers pays sûrs.

Lors d'une mêlée de presse mardi, M. Legault a également envoyé un message au premier ministre Justin Trudeau.

«Je veux être très clair avec Justin Trudeau : on a dépassé notre capacité d’accueil, entre autres à Montréal. Il faut que le plus rapidement possible les nouveaux arrivants de Roxham soient envoyés dans d’autres provinces», a-t-il déclaré.

En fin de journée, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau a invité à la prudence dans ce dossier. «Il y a des gens (...) qui souffrent, qui quittent des situations très difficiles pour venir chez nous», a rappelé le lieutenant libéral pour le Québec, Pablo Rodriguez.

Avec des informations d'Émile Bérubé-Lupien, Noovo Info.