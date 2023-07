Tous les ménages à faible ou modeste revenu attendent impatiemment le nouveau chèque de l’Agence du revenu du Canada (ARC) en guise de «remboursement pour l’épicerie».

Cependant, ce versement de 234$ à 628$ aura un impact «somme toute limité» sur le portefeuille des Québécois, estime Pascal Thériault.



L’agronome et économiste à l’Université McGill a expliqué sur les ondes de Noovo Info mercredi que ce chèque ne permettra qu’aux familles de s’acheter «une livre de beurre et d’un deux litres de lait par semaine». «467$ équivaut à environ 9$ par semaine», a-t-il lancé en entrevue.

M. Thériault admet toutefois que n’importe quelle aide financière permet un allègement pour les familles. Et cette mesure visant environ 11 millions de Canadiens par le biais d’un remboursement de TPS/TVH était «une façon de cibler les bons ménages», a-t-il convenu.

«Les ménages à plus faible revenu, chaque dollar supplémentaire a plus de chances d’être investi dans des dépenses plus essentielles comme le logement ou la nourriture. Ils ont touché le bon groupe», a avancé l’économiste.

Plus d’argent = plus d’inflation?

À l’instar des chèques de 500$ qui avaient été promis par le gouvernement Legault, certaines personnes peuvent craindre que ce nouveau chèque entraîne une autre hausse des prix des aliments.

M. Thériault croit toutefois que le chèque de l’ARC n’aura pas une grande incidence sur le prix de l’épicerie, surtout «que c’est une mesure ponctuelle, qui ne durera pas dans le temps».

L’agronome prévient toutefois que, bien qu’il y a eu un ralentissement de la hausse de l’inflation, cela ne signifie pas que les prix des produits baisseront.

«Il va falloir continuer de trouver des façons pour aider ces familles», a-t-il conclu.

À voir dans la vidéo.