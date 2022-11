Le premier ministre du Québec, François Legault, a promis à plusieurs reprises un autre chèque d’ici Noël afin de permettre à plus de 6 millions de Québécois de lutter contre l’inflation.

Contrairement au premier dépôt de 500 $ octroyé par le gouvernement en début d’année, des modifications ont été apportées à cette aide gouvernementale. Voici ce qu’on sait actuellement sur cette promesse électorale, qui coûtera 3,5 milliards de dollars au gouvernement provincial.

Chose certaine, un Québécois dont le revenu annuel brut n’excède pas 100 000 $ recevra un chèque. Cependant, si votre revenu annuel brut ne dépasse pas les 50 000 $, vous aurez droit à un montant de 600 $ de la part du gouvernement provincial, alors que les citoyens gagnant plus de 50 000 $ et moins de 100 000 $ recevront un chèque de 400 $. C’est du moins ce qu’a affirmé M. Legault lors d’une conférence de presse en octobre.



Une personne sera admissible à un chèque si elle a évidemment rempli ses déclarations de revenus lors du printemps 2021. Si cette chose est faite de votre côté, Revenu Québec se chargera du reste, alors que l’agence gouvernementale sera responsable de cette opération attendue par plusieurs citoyens. Évidemment, un individu recevra un chèque s’il est résident au Québec et s’il est également âgé de 18 ans et plus.

Une aide supplémentaire pour les aînés

Outre le fameux chèque, la Coalition avenir Québec avait martelé lors de la dernière campagne électorale qu’elle se porterait à la défense des aînés de 70 ans et plus. François Legault avait affirmé qu’un gouvernement caquiste augmenterait le Montant du crédit d’impôt pour soutien aux aînés au cours de son deuxième mandat.



Un aîné ayant un revenu annuel inférieur à 24 195$ ou 38 340$ pour un couple obtiendra ainsi un crédit d’impôt remboursable de 2000$. Le montant précédent était de 400$. Ce soutien financier entrera en vigueur à compter de la prochaine déclaration de revenus, soit au printemps 2023.