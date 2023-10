Une saison morte remplie d'incertitudes attend le CF Montréal, et les partisans — comme les membres de l'organisation — devront s'armer de patience avant d'obtenir des réponses.

Les choses se sont amorcées de façon positive lors du long bilan de fin de saison de l’équipe, mardi, au Centre Nutrilait, mais la tension a graduellement pris de l’ampleur. Tellement, qu’elle était parfois à couper au couteau.

Six joueurs, l’entraîneur-chef, Hernan Losada, ainsi que le vice-président et chef de la direction sportive, Olivier Renard, ont tour à tour pris la parole et il a été permis de constater qu’une bonne introspection s’imposait au sein du club, tant sur le terrain qu’à l’extérieur.

Renard ne s’est pas caché pour dire qu’il n’avait pas été satisfait de la saison de ses hommes.

«Non, je ne suis pas satisfait. Même si nous avions pu nous qualifier pour les séries, j’aurais eu la même réponse», a-t-il déclaré.

Son club a été éliminé des séries éliminatoires de la MLS après s’être incliné 2-1 à Columbus au dernier match de saison et après avoir vu les Red Bulls de New York toucher la cible sur penalty dans les arrêts de jeu de la deuxième demie d’un duel présenté au même moment à Nashville.

Cette honnêteté du vice-président de chef de la direction sportive du Bleu-blanc-noir aurait dû à elle seule faire couler beaucoup d’encre, mais elle n’a été qu’accessoire à ce qui s’était auparavant dit au micro.

Après que les Québécois Mathieu Choinière et Jonathan Sirois eurent remporté des trophées individuels, le joueur désigné Victor Wanyama a mis le feu aux poudres en blâmant ouvertement Losada pour son manque de communication.

Habituellement un des joueurs les plus utilisés de l’équipe montréalaise, le Kenyan n’a disputé que 123 minutes lors des 12 dernières parties de la saison et il n’a obtenu qu’un seul départ, soit le 20 septembre, contre le FC Cincinnati. Il a petit à petit perdu son poste au profit du jeune Nathan Saliba, qui a beaucoup progressé de semaine en semaine.

«J’ai attendu. Au début, l’équipe gagnait alors je respectais la décision. Lorsque nous avons connu plus de difficultés, je suis allé voir Hernan pour avoir des raisons et il ne m’en a fourni aucune. J’étais surpris», a dit Wanyama.

Le vétéran de 32 ans est encore sous contrat avec le CF Montréal et il ne souhaite pas quitter le club malgré ce différend avec son entraîneur-chef.

Une chose est sûre, un des deux hommes – ou les deux – devra mettre de l’eau dans son vin. Après avoir encaissé quelques jabs ici et là, Losada a pris la parole une heure plus tard et il a également décidé d’enfiler ses gants de boxe.

«J’ai entendu les commentaires des joueurs et je pense que vous pouvez très bien ressentir qui a bien performé et qui ne l’a pas fait. C’est un sport collectif, mais tu as aussi des obligations individuelles à ta position», a exprimé l’Argentin, semblant lancer une petite pointe à Wanyama.

«Quand on parle de manque de communication, je veux être clair que j’ai eu des discussions avec témoins au cours desquelles j’ai été très clair avec tout le monde. Parfois, c’est difficile d’accepter qu’un jeune joueur est meilleur que toi. Je n’ai jamais pris une décision à la suite d’une discussion. J’ai pris une décision difficile, mais je croyais vraiment qu’un jeune joueur de l’Académie le méritait.»

La décision était d’ordre professionnel selon Losada, mais l’épouse de Wanyama avait plutôt parlé de l’ego de l’entraîneur-chef dans un message partagé sur le réseau social X, il y a quelques semaines.

«Dans le football, il y a des critiques partout. Nous avons aussi un travail à faire et quand nous ne le faisons pas, nous sommes critiqués. Tout le monde a son opinion, dont mon épouse. Elle comprend le football. Quand tu ne fais pas bien ton travail, tu reçois des critiques», a indiqué Wanyama.

En théorie, Losada est sous contrat pour la prochaine saison, mais son avenir avec l’équipe est loin d’être assuré.

Style différent

Alors que le capitaine Samuel Piette s’est questionné à savoir si un autre changement d’entraîneur serait la solution, Renard n’a pas fermé la porte à double tour.

«Hernan a raison de ne pas être sûr de revenir. Comme moi, comme n’importe qui. Je sais que les partisans et les médias, vous avez hâte de savoir si quelqu’un a la tête coupée, mais ce que je peux vous dire, c’est que Hernan a un contrat garanti, mais ça ne veut pas dire qu'il sera ici l'année prochaine. Ça ne veut pas dire non plus qu’il va partir», a-t-il lancé.

Tout au long de l’année, Renard a noté des choses positives et négatives, mais il s’attendait surtout à ce que l’arrivée de Losada se fasse sous le signe de la continuité. Le CF Montréal revenait d’une saison record et les bases avaient été jetées pour qu’il continue à progresser malgré le départ de plusieurs joueurs clés.

Force est d’admettre que la formation montréalaise en a plutôt arraché cette saison. Elle a montré un piètre dossier de 2-13-2 à l’étranger, elle a présenté la quatrième pire attaque de la MLS et son style de jeu n’a pas été défini, et ce, même après une saison complète d’ajustements.

Piette n’avait pas mâché ses mots après un cuisant revers subi à Atlanta, il y a un mois: il manquait de clarté et de suite dans les idées sur le terrain. Le Québécois a répété son constat de façon plus posée, mardi.

«Je pense que l’idée du personnel était de garder le même style de jeu que l’an dernier, mais il y a des trucs qui ont moins bien fonctionné et des ajouts qui se collaient moins à l’équipe que nous avons et aux joueurs que nous avons. Le style que nous avions cette année, c’était moins bien. Pour la première année de l’entraîneur et de son personnel, c’était de bien connaître les joueurs. Ça ne se fait pas rapidement. Il y a des réflexions à faire pour trouver un style de jeu qui va plaire aux joueurs et qui va nous donner des succès», a observé Piette.

«En début de saison, nous avons joué un style de football qui n’était absolument pas prévu, a ajouté Renard. Hernan devait rentrer dans la continuité et en début de saison, nous avons tout fait sauf ça. Et ce n’est pas forcément Hernan, mais c’est le contexte orageux que nous avions. Tout ça était un peu négatif pour aider Hernan à accomplir ce qu’il voulait accomplir.»